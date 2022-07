Naposledy je potrápil požár louky nedaleko Brodu u Stříbra. Ne při všech výjezdech museli hasiči použít výzbroj a zasahovat, protože hned několik výjezdů bylo k planým poplachům ve výrobních halách v Ostrově u Stříbra, v jednom dni vyjížděli do haly dokonce dvakrát. „Musíme vyjet pokaždé, jakmile dostaneme hlášení, i když občas už tušíme, že se jedná o planý poplach. Nicméně ani tak nelze cestu nazvat zbytečnou, vlastně nám pokaždé spadne kámen ze srdce, že žádná z hal opravdu nehoří. To by bylo moc zlé,“ okomentoval plané výjezdy člen JSDH Martin Šebesta.

Členové kladrubských dobrovolných hasičů jsou velmi aktivní také při výchově svých nástupců. Své svěřence chválí jeden z vedoucích kroužku Mladých hasičů Martin Větrovec. „Absolvovali jsme šest opravdu náročných soutěží, objeli díky tomu část okresu a naše omladina si vůbec nevedla špatně. Po prázdninách se hned naplno začneme věnovat naší domácí soutěži Kladrubská studna, která se koná 17. září jako vždy u nás na fotbalovém hřišti,“ uvedl Větrovec