Před početným publikem zazněly dnes už tradiční hity i novější songy. Zpěvačka si našla i trochu času k prohlídce architektonického skvostu, jízdárna jí podle jejích slov učarovala a pořídila si na svůj mobil i několik fotografií.

„Když jsme přijížděli k jízdárně ve Světcích, byla jsem naprosto šokovaná a okouzlená tou nádhernou stavbou. Je velmi dobře, že se tato budova rekonstruovala. Vypadá opravdu nádherně,“ sdělila Denku s tím, že jí překvapila velikost prostoru, kde bude zpívat. „Měla jsem trošku obavu, jak se koncert bude dát v tomto prostoru nazvučit, nicméně k našemu překvapeni nenastal žádný problém. Hrálo a vystupovalo se nám všem velmi dobře. Publikum bylo senzační.“

Na koncert se vztahovalo nařízení o nošení roušek. Zpěvačka chválila publikum. „Překvapilo mě hlavně svojí disciplinovaností, všichni měli roušky. Z naší strany bylo postaráno o veškerá hygienická opatření. Myslím si, že lidé byli nadšení a koncert se jim líbil. Dokazuje to i standing ovation na konci koncertu, Přidávala jsem na přání diváků několik písniček,“ poukázala.

Za zpěvačkou si našli cestu i její věrní fanoušci, tentokrát ovšem nedošlo například na autogramiádu. „Publikum žádáme, aby nechodilo do zákulisí, aby lidé nenosili na jeviště květiny a z bezpečnostních důvodů nemohu bohužel dělat ani autogramiády. Ovšem podle toho, jak jsem vnímala reakce lidí, usuzuju, že fanoušci na koncert dorazili a bylo jich hodně. Děkuji jim za skvělou atmosféru.“

A protože je jednalo teprve o začátek turné, musela zpěvačka věnovat čas pečlivé přípravě. „Koncerty jsou od loňského programu odlišné, přípravu to vyžaduje. Před pár dny mi vyšlo nové album Tvrdohlavá a chtěla jsem, aby nové písně zazněly i na tomto koncertě. To si tedy vyžaduje naučit nové aranže, texty a tak dále. Je třeba nebrat koncertování jako rutinu a vždy je nějak obohacovat,“ popsala Vondráčková a dodala poznámku k jízdárně: „Je to opravdu skvost a šperk tohoto kraje. Jsem moc ráda, že se toto vystoupení ve Světcích konalo a věřím tomu, že to nebylo naposled.“