Kamenný historický most přes řeku Střelu v Rabštejně nad Střelou na severním Plzeňsku byl ve středu po několikaleté rozsáhlé rekonstrukci za více než 24 milionů korun slavnostně otevřen. Zároveň se na něj od čtvrtka vrátí těžká doprava. Památku poškodila zejména voda a těžká doprava.

Rekonstrukce byla zahájena na začátku roku 2017 a trvala až do léta 2020. Stavaři opravili mostní konstrukci a vozovku. Památku rovněž zaizolovali, aby nezatékalo do spodní stavby, nebo opravili kamenné opláštění. „Když jsme obnažili středový pilíř, zjistili jsme, že jeho jádro je vyplněné kameny různé frakce, a byly v něm dutiny. Most jsme tedy zastabilizovali, totiž pod mostem se udělal velký betonový práh, vysoký 2,5 metru, zakotvený do 23 mikropilotů,“ popsal Lukáš Václavík ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje s tím, že odborníci zároveň na most vrátili také původní historické prvky, jako například ledolam a chrliče. „Od čtvrtka se na most vrátí těžká doprava pro vozidla se zatížením do 24 tun,“ doplnil Václavík.

Někteří historikové předpokládají, že most pochází dokonce z první poloviny 14. století, avšak archeologům se toto tvrzení nepodařilo dokázat.

NA MAPĚ POPRVÉ V 18. STOLETÍ

„Trámy zpevňující most se totiž podařilo datovat do 18. či 19. století. Poprvé byl most zachycený na mapě z roku 1712 a značka kamenného mostu se poprvé objevila až v roce 1764,“ řekl archeolog Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Daniel Stráník a doplnil, že je kulturní památka zhotovená z lámané břidlice, která pochází z okolí Rabštejna nad Střelou.