Ten také připravuje velkoformátové snímky na výstavu. „Tradičně představujeme soutěžní fotografie na podzimní výstavě v Muzeu Českého lesa. Ta se uskuteční také v letošním roce,“ dodal Kráčmar s tím, že vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků je naplánována na středu 27. října. Výstava pak bude v tachovském muzeu otevřena od 28. října do 28. listopadu.

Čtenáři webových stránek Tachovského deníku mohli vybírat celkem ze 43 fotografií od 14 autorů, kteří během července a srpna snímky do redakce zaslali. V zářijovém hlasování pak získal nejvíce hlasů snímek „Na špacíru“ autorky Barbory Plašilové, na dalších místech skončili „Havránok“ Miroslavy Kubalové a „Moderní doba“ Roberta Račka.

