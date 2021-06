Samotnému pokládání nového asfaltového koberce bude předcházet oprava vodovodu. Už nyní se na několika místech objevila ohraničená místa s výkopy. Vodovodní řad byl na několika místech poškozen, a tak vše začíná opravou vodovodní sítě.

"Silnice se bude opravovat od značky ke značce. Investice bude velice nákladná, protože vozovku je třeba zrekonstruovat kompletně. Současně s rekonstrukcí hlavní komunikace se bude budovat nový chodník. Ten povede od značky počátku obce, ve směru od Vysokého Jamného, až ke kostelu," uvedla starostka Lestkova Renata Šilingová s tím, že chodník bude po levé straně vozovky.

Jak dále starostka uvedla, stavba je společnou akcí obce a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. "Správa silnic bude investovat do opravy vozovky, chodník je záležitostí obce. Obě stavby budou probíhat současně," dodala starostka.

Chodník bude stát zhruba dva miliony korun, náklady na průtah Lestkovem jsou kolem 14 milionů korun. Obec je připravena stavbu chodníku financovat z vlastního rozpočtu, nicméně zkusí podle starostky požádat o spolufinancování formou dotace. "Zatím jsme hledali vhodný dotační program, to se snad podařilo a žádost podáme, nicméně zastupitelé odsouhlasili, že chodník postavíme z obecního rozpočtu, protože je to věc nutná a potřebná," uvedla Šilingová. V listopadu nebo prosinci by měly být chodník i vozovka dokončeny.