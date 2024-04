Hledá se Strom roku s příběhem! Nadace Partnerství vyhlašuje nový ročník ankety, kde může každý nominovat strom, který je pro něj výjimečný. Přihlášky lze zasílat do 19. května.

Ilustrační foto: Památná lípa v Bystřici. | Foto: Deník/Monika Šavlová

I v letošním roce mohou lidé přihlašovat svoje oblíbené stromy do dalšího ročníku populární ankety Strom roku. Českou anketu pořádá Nadace Partnerství a jejím cílem je najít strom se zajímavým příběhem, který třeba pomáhá budovat vztah člověka k přírodě, ale i mezilidské vztahy.

Zajímavou dřevinu ze svého okolí mohou navrhnout jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce či města. Pokud se domníváte, že víte o stromě, který by si zasloužil být do ankety zahrnut, stačí vyplnit online formulář na webu www.stromroku.cz. Přihlašovat stromy lze do 19. května.

Českou a na ni navazující evropskou soutěž pořádá Nadace Partnerství, záštitu převzal ministr životního prostředí a podporu poskytl Státní fond životního prostředí. Loňská národní vítězka – Hruška v Širém poli u Mrákotína – skončila v nedávno skončeném Evropském stromu roku pátá. „Díky proměněné nominaci mohou komunity nejen podpořit povědomí o zajímavém stromu s příběhem, zvýšit turismus ve své obci a regionu a vyhrát odborné ošetření nebo arboristickou péči na míru. Stříbrný a bronzový strom získají speciální ošetření kořenovou injektáží,“ vypočítává přínos ankety její koordinátorka Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství.

Důraz při výběru kandidátů bude odborná porota klást také na příběh stromu a význam pro komunitu kolem něj. Deset nejzajímavějších stromů, které vybere porota 28. května, postoupí do letního online hlasování. To začne 22. července. V době od 30. září do 6. října letošního roku proběhne tajné superfinálové hlasování pro pět stromů. Vítěze se pak veřejnost dozví 22. října při slavnostním vyhlášení vítězů na Hvězdárně a planetáriu Brno.