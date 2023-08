Nelehké, ale skvěle připravené úkoly z historie prolnuté současností čekaly na návštěvníky speciálních prohlídek nazvaných Monastýrování aneb Nocí ke hvězdách ve třech nejznámějších klášterech Plzeňského kraje.

V pátek 28. a v sobotu 29. července hledali milovníci tajemna a historie indicie ukryté v klášterních prostorách klášterů v Kladrubech, Teplé a Plasích. Při luštění tajenky se zapotil nejeden soutěžící.

Pravidla netradiční hry neurčují, ve kterém ze tří klášterů je nutno začít, pokud má zájemce v úmyslu zahrát si ve všech třech klášterech. Vstupné se platí pouze jednou, v dalším klášteře se stačí prokázat soutěžním odznakem, který obdrží každý, kdo zvládne ve speciálním kvízu prvního kláštera vyplnit všechna potřebná písmena. „Hned v pátek v noci jsme zde měli několik návštěvníků, kteří k nám dorazili z kláštera premonstrátů v Teplé a stihli projít a soutěžit i v cisterciáckém klášteře v Plasích a obráceně. Většinou jsou to každoroční účastníci této akce, kteří už jsou trošku v plnění úkolů zběhlí. Spoustu jich od vidění již znám za ty roky co se Monastýrování koná,“ prozradila pracovnice kladrubského kláštera Silvie Strachotová.

Také reportérka Tachovského deníku strávila v prostorách Santiniho perly více jak hodinu, než se jí podařilo do obdržené tabulky vyplnit správně tajenku „RUCE BOŽÍ“. Po příchodu do kláštera vyslechla společně s ostatními návštěvníky kratičkou úvodní přednášku a poté již bylo na každém, aby v kostele Nanebevzetí Panny Marie a novém konventu dle zadání hledal indicie, z nichž dával dohromady potřebná písmena a jejich umístění v tajence. Při odchodu z kláštera stačilo předložit službě u dveří vyplněnou kartičku se zněním vyluštěného hesla. V případě správného znění obdržel úspěšný luštitel odznak a pokud měl zájem, mohl pokračovat v cestě do dalšího kláštera, kde po předložení odznaku měl volný vstup.

„Jsem tu s přáteli, moc jsme si to užili a tajenku jsme nakonec vyluštili. Dál už ale nejedeme, jsme z Kladrub, udělali jsme si jen společně krásné odpoledne. Než začalo Monastýrování, vystoupilo tu v kostele České saxofonové kvarteto a pak jsme si dopřáli trošku tajemna a luštění,“ pochválila hned dvě klášterní akce v jednom dni Eva Pomyjová. „My jsme s přítelkyní včera zajeli do Teplé. Bylo to tam skutečně krásně připravené a tajenka nám dala trochu zabrat,“ řekl Deníku Václav Myška. Speciální prohlídky jsou velmi oblíbené a zájem o ně roste. Jen do Kladrub dorazilo v průběhu dvou večerů kolem 400 návštěvníků.