Ačkoliv hodiny už 51 let natahoval Jan Filipčík, říká, že se mu stýskat nebude. "Já vlastně ještě nevím, myslím si, že ne. Ono to už pro mě bylo dost náročné, obden lézt do schodů a v poslední části po žebříku. Dříve jsem to běhal, aniž bych se chytal zábradlí, ale poslední dobou už jsem tam lezl po čtyřech," svěřil se devětasedmdesátiletý Jan Filipčík, který si prozatím aspoň nechal funkci údržby kostela. "Když se budou konat mše, vždy rád kostel připravím. Ale už jich také moc není," říká.

Jak se vlastně dostal v roce 1971 k natahování hodin, to si už nevzpomíná. "Myslím, že to asi bylo přes tátu, že mi to navrhl, já si to vyzkoušel, a už mi to zůstalo. Tehdy jsem ještě natahoval hodiny každý den, protože strojek byl o několik metrů výše, jen kousek pod ciferníkem. Takže jsem lezl po žebříku o hodně metrů dál. Pak se strojek stáhl níže, tím se prodloužily natahovací lana a už stačilo chodit natahovat obden. Ale teď už v mém věku to také není jednoduché. Zatím mi to nechybí, ale kdo ví, jak to bude za pár dní," usmíval se Jan Filipčík, který se rád věnuje zahradě a psí dámě Betynce.

Starosta města Miroslav Plincelner si dlouhodobé práce pana Filipčíka považuje. "Je prostě úžasné, že někdo takhle pořád chodil tolik schodů vzhůru. Mladí to dělat nechtějí. A ono v dnešní době by stejně tak jako tak k té automatizaci došlo," myslí si Plincelner.

Změnu ve věži kostela provedl Miroslav Janků. "Je to pokrok, to nezastavíte. Jsou místa, kde to zlikvidují úplně, ale já ty strojky na místě nechávám. Kdo ví, co bude v budoucnosti? Třeba to někoho vezme za srdce a chod stroje bude chtít obnovit. Vždyť je to nádherná mechanika. Takže, tady jsme domluveni, že se stroj uchová pro další generace a třeba se někdy bude zas využívat, nebo se naopak přemístí někam, kde, by jej lidé mohli obdivovat, například někam do muzea," uvedl Miroslav Janků.