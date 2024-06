Návštěva kustoda hokejové reprezentace Petra Šulana v mateřské škole v Kladrubech zanechala v dětech hluboký dojem. Beseda, která se konala 17. června, přiblížila malým posluchačům nejen práci kustoda, ale i kouzlo hokeje. Děti byly nadšené a jejich zájem o hokej výrazně vzrostl.

Na besedu s kustodem Petrem Šulanem budou děti z kladrubské mateřinky dlouho vzpomínat. | Foto: MŠ Kladruby

Stačila jedna návštěva kustoda naší hokejové reprezentace Petra Šulana a většina klučinů z mateřinky v Kladrubech se chce stát hokejistou anebo přinejmenším právě kustodem. Beseda, která se v mateřské škole uskutečnila v pondělí 17. června, zanechala v dětech velký dojem, informace hltaly jedním dechem a povídaly si o nich zbytek dne.

K úspěchům hokejovému týmu nestačí jen umění hráčů a trocha štěstí. Lví podíl na všem mají i kustodi. Však jsou také často právě i oni nakonec odměněni medailí, kterou hráči, o něž se starají, získají. Hned zlatou medaili dostal za svoji skvělou péči o brusle naší hokejové reprezentace při nedávném šampionátu Petr Šulan. A ukázat ji přivezl i dětem do kladrubské mateřské školky. „Celá beseda byla hrozně zajímavá. Pan Šulan byl k dětem vstřícný, odpovídal na všechny jejich otázky a že jich nebylo zrovna málo,“ popsala průběh dopoledne jedna z učitelek mateřinky Petra Kertysová. „Jak často trénují hokejisté? Jak dlouho jim trvá, než se oblečou do výstroje. A co vlastně všechno děláte, co je to kustod?“ zahrnuly děti sympatického mladíka dotazy. Petr Šulan dětem vysvětlil, v čem přesně spočítá jeho práce, a dodal, že kromě národního týmu se také od roku 2019 stará o hokejisty plzeňské Škodovky.

Poté, co si každý zájemce sáhl na zlatou medaili, se Petr Šulan s dětmi a medailí také ochotně vyfotil a přidal podpis s věnováním do školní kroniky. „Myslím, že v některých rodinách našich dětí bude nyní chvíli živo, neb někteří chlapečci odcházeli domů s jasnou představou, že z nich budou hokejové hvězdy, kterým bude Petr Šulan brousit brusle,“ usmívá se Petra Kertysová. „A potěžkat si medaili byl zážitek i pro mne. Lehká opravdu není,“ dodala.