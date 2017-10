Hornická se pěším i dopravě otevře již příští týden

Tachov – Jedna z největších oprav v okresním městě a zároveň komplikace pro stovky řidičů se již blíží ke svému konci.

Ulice Hornická se otevře příští úterý.Foto: Deník / Sýkora Jindřich

Nově zrekonstruovaná část Hornické ulice by měla být otevřena již příští týden, i když vše není ještě zcela hotovo.

„Z pohledu laika by se mohlo zdát, že se Hornická může otevřít klidně dnes, ale stále jsou zde věci, které se musí dodělat. Především se pak jedná o oficiální otevření a kontroly různých úřadů. Skutečně by ale v příštím týdnu mělo dojít k předběžnému otevření. Pravděpodobně to bude úterý,“ řekl Deníku starosta Tachova Jiří Struček.

Poslední dodělávky by měly být provedeny přímo za provozu. „Jedná se například o výzdobu v podobě stromů, pro které jsou již připraveny prostory. Tyto především kosmetické úpravy však budou dodělány během provozu,“ upřesnil tachovský starosta.