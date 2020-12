O dva zdroje příjmů přišel Karel Davídek, který v Maršových Chodech na Tachovsku provozuje hospodu. Aby si nějaké peníze vydělal, půjde zřejmě prozatím pracovat do lesa, jak řekl Deníku. "Protože hospodu v Maršových Chodech nemám jako hlavní zdroj příjmů, nárok na kompenzace nemám. Jenže příjem nemám ani ze své hlavní profese," uvedl.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Davídek se totiž živí sanitací trubek a výčepních zařízení v hospodách a restauracích. "No a tady jsme vlastně také o práci přišli a teď s dalším zavřením restaurací budeme opět bez příjmů." Určitou kompenzaci za zavřené hospody v říjnu a listopadu obdržel. "Po odečtení nákladů na sociální a zdravotní pojištění mi zůstalo zhruba sedm tisíc na měsíc. Nějak to přežiju, nemám naštěstí dluhy, hypotéku a podobně. Navíc se naskytla příležitost jít na nějaký čas pracovat do lesa," dodal.