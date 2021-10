„Je to další nový nesmysl, který nám vláda předkládá. Přehazují zodpovědnost na hospodské a personál, který nemá vůbec oprávnění na to, aby hosty takto kontroloval,“ okomentoval Deníku Milan Uxa, který provozuje několik barů a pohostinských zařízení na Mariánskolázeňsku a Tachovsku.

KONTROLOVAT TOHO, KDO NÁS ŽIVÍ? TO NE

Kontrolu správnosti testů by podle jeho dalších slov měl provádět někdo, kdo na to má patřičnou kvalifikaci. „A jak mohou hospodští posuzovat pravost testů, vždyť to by měli současně zkontrolovat občanské průkazy, které ale po hostovi vyžadovat nemohou,“ míní Uxa.

Celé nařízení je podle něj paskvil, který nic neřeší. „Nedokážu si představit, že budeme vyžadovat tyto dokumenty po hostech, kteří k nám chodí pravidelně a prakticky nás živí a že bychom měli na ně ještě volat třeba policii? To tedy v žádném případě,“ dodal.

NA RESTAURACE SI POLITICI TROUFAJÍ

Jako útok na restaurace, které už během nouzového stavu inkasovaly nejtvrdší direkty, bere nové rozhodnutí vlády spolumajitel rokycanského pivovaru U Stočesů Tomáš Grimm: „Zatím to vypadá tak, že kontrolní činnosti bude na vedlejší koleji. Suplovat někoho, to mě nepřísluší a doufám, že takový paskvil bude co nejdříve zrušený.“

Ani Tomáš Fiala ze Selského dvora v Biskoupkách na Rokycansku není opatřením nadšený: „Na restaurace si politici troufají, ale supermarkety plné lidí nechávají bez povšimnutí.“

ALESPOŇ NEBUDEME ZAVÍRAT

Podle dalšího provozovatele pohostinských služeb je s novým vládním nařízením podstatné, že podniky se nebudou zavírat. „Je pořád lepší, když budou gastro služby otevřené a když bude náš personál kontrolovat u hostů doklad bezinfekčnosti, než kdyby se do restaurací chodit nemohlo vůbec. Doufáme, že nás nové nařízení moc provozně neomezí,“ říká Luboš Kastner, garant gastro oboru v rámci Asociace malých a středních podniků a živnostníků a spolumajitel sítě restaurací Hospodska.

„Pokud by se stalo, že by host odmítl doklad vydat, nebude bohužel obsloužen. Já ale věřím, že budou zákazníci rozumní, že nás podrží a že nebude docházet k žádným konfliktním situacím,“ dodává Kastner.

Hosté se musí od listopadu prokázat certifikátem o očkování, potvrzením o prodělané nemoci či dokladem o negativním testu. Stačí jim ale i na místě provedený negativní samotest na koronavirus. Pro Radiožurnál to uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. "Samotesty zůstávají dále v platnosti už i z toho důvodu, že řada samotestů je certifikovaná pro použití v Evropské unii, takže by bylo obtížné je zrušit. To znamená samotest je stanoven na úrovní antigenního testu s platností 24 hodin,“ popsal mluvčí.