Obavy o o to, jak zvládnout výpadek tržeb, ale i netradiční řešení těch, kteří nechtěli o posezení u piva přijít. Tak vypadal první den, kdy se nesmělo večer do restaurací.

PROVOZOVATELÉ POČÍTAJÍ ZTRÁTY

Obavu o výdělek mají provozovatelé hospod a barů v celém regionu. „Provozovatel podniku, který má devadesát procent tržeb po dvacáté hodině, může odpovědět jediné. Bez komentáře. A měsíční výpadek oddělá i silnější hráče,“ okomentoval majitel plzeňského Zach's Pubu Karel Zach.

Další provozovatelé čekají, co bude po víkendu. „Některé hospody se udrží, u dalších už teď víme, že budou mít velké problémy,“ uvedl František Petrželka, který v Plzni provozuje několik hospod, s tím, že se snaží otevírat dříve, aby tržby alespoň trochu udrželi.

Spoustu zákazníků, jak řekl provozovatel Miroslav Müller, sebere opatření také hospodě v Tachově, které nikdo neřekne jinak, než Irská. Schází se v ní převážně mladší klientela, především lidé okolo dvaceti, třiceti let. "Návštěvníci přicházejí převážně právě večer a často zůstávají do pozdních nočních hodin. Ekonomicky nás toto opatření určitě hodně zasáhne," řekl Deníku Müller. Irská v Tachově otevírá ve 14 hodin. "To zůstane, otevírat dříve zatím nebudeme," doplnil s tím, že musel zrušit také řadu různých akcí jako byla hudební vystoupení či různé oslavy.

„Musím platit nájem, zaměstnance, elektřinu a podobně a nyní na to budu mít méně peněz. Nyní ani nic neobjednáváme. Všechny akce, které jsme měli naplánované na víkend. Ztráty budu hodně poznat,“ tvrdí provozovatel hotelu a restaurace Beránek v Klatovech Václav Švarc.

„Zatím je to pro nás asi přežitelné. Hůř na tom budou kavárny a podniky s hlavní tržbou ve večerních hodinách. Dokud ale můžeme dělat obědy, nebude to takové drama,“ okomentoval nové vládní opatření Pavel Ševčík, provozní, majitel a kuchař domažlické restaurace Pod bránou, která večer funguje spíše jako pivnice.

Z velkých ztrát mají obavy i restaurace v menších městech. „Jsme malá restaurace, chodí sem hlavně místní. V pátek a v sobotu máme plno hlavně od těch osmi hodin do půlnoci, takže to bude pro nás těžké, když v osm zavřeme,“ sdělila provozovatelka restaurace U Hradu ve Švihově Jana Kašpárková, která ale také poukázala na to, že má obavy i z toho, jak lidi ve dvacet hodin z hospody dostane. „Myslím, že v některých případech to bude hodně dramatické.“

ŠIPKAŘI POTRÉNUJÍ ODPOLEDNE

V tachovském Sportbaru Májovka na západním sídlišti se léta několikrát týdně schází šipkaři. Nejen zahrát si šipky, pro zábavu i soutěžně – místní tým DC Májovka to dotáhl do třetí ligy – ale třeba i posedět. “To všechno budeme muset teď po vládním nařízení upravit. Unie šipkových organizací zatím všechny krajské i ligové soutěže pozastavila. Nezrušila je, zápasy jsou zatím odložené,” řekl Deníku vedoucí ligového týmu z Májovky Jindřich Sýkora. “Ale změnit musíme i časy tréninků. Doposud jsme měli tréninky večer, teď se budeme scházet tak, abychom nevyšli ze cviku a stihli trénink do zavírací doby,” doplnil. S posezením u piva po tréninku či po zápasu se oba týmy DC Májovka, áčko i béčko, podle Sýkorových slov dočasně rozloučí. “V Májovce na to už nebude čas a v soukromí se scházet nebudeme. Ani nikde venku, na to zatím není počasí,” uvedl vedoucí družstva.

NA VESNICI SE MÍŘÍ DO KLUBOVEN

Hlavně na vesnicích se už v pátek členové spolků domlouvali, že pivo narazí v hasičárnách nebo fotbalových klubovnách. Na soukromé akce do třiceti lidí se totiž zákaz nevztahuje. „Pro jistotu jsem pořídil soudek, kdyby kluci ze sboru měli chuť přijít,“ zmínil Michal Mikuš z kdyňského sboru.

Jenže někde i s takovou snahu někteří narazili. V jedné z vesnic na Plzeňsku chystali na sobotu narazit na hřišti sud piva, který zbyl ze zrušeného turnaje „Starosta nám to ale rozmluvil, nikam tedy nejdeme,“ povzdechl jeden z organizátorů akce.