„Sbírat by se měly pouze houby čerstvé, v terénu je lze od starších velmi dobře rozeznat. Houba by neměla mít zelenkavý nádech, neměla by na sobě mít zelené skvrny od řas. Pokud ji již porůstají symbiotické řasy, je to známka toho, houba je na dané lokalitě již delší dobu a v tom případě není dobré ji jíst,“ upozorňuje mykolog Luboš Zelený. Dle jeho slov lze Jidášovo ucho nacházet nejen na bezu, kde se vyskytuje nejčastěji, ale také na řadě listnatých stromů, například javorech nebo akátech, roste i na jehličnanech. „Houba je chutově nevýrazná, používá se spíše do asijských jídel. Její dietetické účinky a vliv na zdraví se jí rozhodně nedají upřít, prodává se také jako doplněk stravy,“ dodává mykolog. „Dáváme ji do masových směsí, polévek, dokonce i do rizota nebo těstovin. Také ucho sušíme,“ líčí houbař Ladislav Karel.

O víkendu se bude v Tachově strašit, v Plané pro změnu tančit

A o posledním říjnovém víkendu potěšily houby také reportérku Tachovského deníku. Ta si domů z louky přinesla několik bedel, které obratem proměnila v houbové řízky. „Pokud byly čerstvé, nebyly přemrzlé, není důvod k obavám,“ ujisťuje mykolog Luboš Zelený. Ten nevylučuje, že díky nedávným deštivým dnům, pokud vše nepokazí ranní mrazy, možná ještě místy podzimní houby jako jsou čirůvky, strmělky, možná i suchohřiby, kozáky v nižších polohách porostou. „Rozhodně už ale nelze čekat žádnou hřibovitou vlnu,“ dodává závěrem mykolog.