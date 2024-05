Překvapivý úlovek v podobě hromady lišek si přinesla z procházky Hana Kinkalová. Český hydrometeorologický ústav navíc spouští nový portál, který houbařům napoví, kde se houbové poklady skrývají.

Hromadu lišek si z lesa přinesla domů Hana Kinkalová ze Svinné. | Foto: Hana Kinkalová

Houbařská sezona pomalu začíná a v lesích již nyní můžete narazit na překvapení například v podobě lišek obecných jako se stalo Haně Kinkalové ze Svinné. Ta včera vyrazila na procházku se svojí oblíbenou fenkou po okolí Stříbra a domů se vrátila s kapucí plnou žlutých hub.

„Velmi mě to překvapilo, když jsem zahlédla tuhle zlatavou nádheru. Jen to čištění byla hrůza,“ radovala se. „Nic jsem na houby neměla, takže jsem je přinesla v kapuce bundy. Dnes z toho budu dělat houbovou omáčku a k tomu dělám knedlíky bosáky, to jsou knedlíky ze syrových brambor. Už se na to těším,“ řekla Deníku Hana Kinkalová.

Pravděpodobnost růstu hub k 29.5.2024Zdroj: ČHMÚ

Kam vyrazit na houby se můžete podívat na nový portál, který spustil Český hydrometeorologický ústav. Jedná se o portál Pravděpodobnost růstu hub s mapou aktuálního výskytu hub v jednotlivých regionech Česka. Dle něj je v současné době pravděpodobnost nalezení hub na Tachovsku střední.



„Parametry pro výpočet modelu průběžně optimalizujeme. Nově jsme navázali spolupráci s Českou mykologickou společností, přípravu mapy s ní pravidelně konzultujeme. Mapa nejlépe odráží pravděpodobnost růstu masitých, zejména mykorhizních druhů hub, které ovšem praktické houbaře zajímají nejvíce. Pro ostatní houby (např. dřevní, xerotermní atd.) model přesný není. Více o houbách se můžete dozvědět na stránkách České mykologické společnosti www.myko.cz,“ uvádějí na novém portálu hydrometeorologové.