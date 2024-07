Ochlazení po dešti využila o víkendu Zdeňka Hrochová z Kladrub a vyrazila si na procházku do lesa kousek nad město. Iluze i tom, že by našla větší množství hub si nedělala, ale košíček do ruky přeci jen vzala. K její radosti ho pak zanedlouho nasbírala plný krásných velkých lišek, bonusem bylo pět hříbků, jedna „babka“ a jedna bedla. „Doma jsem lišky zvážila a vážily skoro čtyři kila,“ sdělila Deníku spokojená houbařka. Po sobotním zdaru se vypravila do lesa znovu hned v neděli, kdy domů donesla další dvě kila lišek. „O tom, že Český hydrometeorologický ústav spustil nový portál, který houbařům napoví, kam vyrazit, jsem nevěděla. Ale budu ho už nyní sledovat. I když já se ráda po lese projdu, i když nerostou,“ netajila se Zdeňka Hrochová. „Něco jsem rozdala, něco zamrazila, však se budou v zimě hodit,“ přiznala, jak s nečekanou úrodou naložila.

Několik kilo lišek donesla z lesa Zdeňka Hrochová z Kladrub.

Pokud se také chystáte vyrazit na houby, můžete i vy sledovat portál, který nedávno spustil Český hydrometeorologický ústav. Jedná se o portál Pravděpodobnost růstu hub s mapou aktuálního výskytu hub v jednotlivých regionech Česka. Dle něj je v současné době pravděpodobnost nalezení hub na Tachovsku střední až vysoká.

„Parametry pro výpočet modelu průběžně optimalizujeme. Nově jsme navázali spolupráci s Českou mykologickou společností, přípravu mapy s ní pravidelně konzultujeme. Mapa nejlépe odráží pravděpodobnost růstu masitých, zejména mykorhizních druhů hub, které ovšem praktické houbaře zajímají nejvíce. Pro ostatní houby (např. dřevní, xerotermní atd.) model přesný není. Více o houbách se můžete dozvědět na stránkách České mykologické společnosti www.myko.cz,“ uvedli při jeho spuštění hydrometeorologové.