Štefan Rolík je členem České mykologické společnosti pět let, ale houbám se věnuje už od dětství

Po vytrvalých deštích se k nám konečně alespoň na několik dnů vrací teplé počasí. To by mohlo udělat radost především houbařům, protože právě takové podmínky většina hub potřebuje.

„Dá se očekávat vzhledem k nedávným dešťům a nynějším teplým dnům, že houby brzy vyrazí. Třeba právě lišky, protože ty potřebují teplo a vlhko. Ty téměř vymizely, ale změna podnebí posledních let jim vyhovuje a začínají se proto zase objevovat,“ říká Štefan Rolík, člen České mykologické společnosti.

Ten zároveň varuje před možnými záměnami některých druhů hub. Zvláště nezkušení houbaři by si měli dávat dobrý pozor, co vkládají do svých košíků.

„Nebezpečí záměny asi nejvíc hrozí u muchomůrky růžovky nebo i šedivky a muchomůrky tygrované. Rozdíl mezi nimi najdeme, když se podíváme na prstenec. Když je hladký, je to muchomůrka tygrovaná. A růžovka se šedivkou nemají na kořeni vejčitý kalich,“ připomíná mykolog Rolík.

Nebezpečí může číhat i na toho, kdo sbírá žampiony, bedly nebo holubinky. Ty se snadno dají zaměnit se smrtelně jedovatou muchomůrkou zelenou. Důležité je vědět, že žampion ani holubinky nemají prstenec ani takzvaný kalich smrti jako muchomůrka zelená, tygrovaná nebo bílá.

„Osobně nemám rád skupinu pavučinců, mezi nimi je hodně nebezpečných. Třeba pavučinec plyšový, ten měl na svědomí hodně smrtelných otrav před lety v Polsku, tady naštěstí moc neroste, u nás byl zaznamenán jen ojediněle na Písecku. Způsobuje selhání ledvin a jater a jeho nebezpečí spočívá v tom, že má schopnost být v těle dva týdny a nic se neděje a najednou umíráte. Pokud je ještě malý a zavřený, podobá se hříbku a roste nejčastěji pod dubem. Nebo čechratka podvinutá. Ta se u nás kdysi prodávala na trzích jako jedlá houba dobrá na guláš. Pak se ale zjistilo, že rozkládá červené krvinky a způsobuje leukémii. A ta roste roste na rozdíl od pavučince u nás hojně,“ varuje mykolog.

Aby lidi naučil houby lépe poznávat a využívat například v gastronomii, pořádá Štefan Rolík tento víkend v Holýšově výstavu hub a bylin s názvem Naše houby jak je neznáte. Součástí instalace v Domě dějin Holýšovska bude i ochutnávka jídel z hub.

Zároveň zde bude v průběhu celé výstavy připravená i mykologická poradna, kam se mohou lidé přijít poradit či pochlubit se svými houbařskými úlovky.

„V pondělí pak budeme mít otevřeno speciálně hlavně pro školy, protože při houbaření potkávám v lese jen samé starší lidi, což je škoda. Ti mladí v mobilech možná najdou aplikace na určování hub, ale chci jim připomenout, aby na to, pokud už tedy do lesa vyrazí, moc nespoléhali. Je tam uveden jen jeden typ, ale houba může růst v jiném prostředí a vypadá pak úplně jinak, tvarově i barevně. Doporučuji na to prostě nespoléhat,“ dodává mykolog. Stále tak platí osvědčené pravidlo, že pokud houbu bezpečně neznáme, tak ji nesbíráme.

close info Zdroj: se svolením ČHMÚ zoom_in PRavděpodobnost růstu hub podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu