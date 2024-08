„Spolupracujeme s Hvězdárnou v Rokycanech a v Plzni, takže i v letošním roce k nám do kláštera dorazí tamní pracovníci, aby návštěvníky seznámili se spoustou zajímavých informací. Zároveň dovezou své speciální dalekohledy, takže pokud vše nezkazí zamračená obloha, mohou jimi zájemci pohlédnout na Slunce a až se setmí, tak na noční oblohu,“ sdělila Deníku pracovnice zámku Silvie Strachotová. Kladrubský klášter tak nabídne možnost pozorovat hvězdy a noční oblohu speciálním dalekohledem, dozvědět se spoustu zajímavých informací o vesmíru a ještě si moci prohlédnout jedinečný kostel Nanebevzetí Panny Marie.

V rámci chystané přednášky Proč létáme do vesmíru osvětlí známý odborník Lumír Honzík posluchačům, co všechno už cesty do vesmíru lidstvu přinesly a jaký význam lety mají. Ten je také jako každý rok i v tom letošním připraven zodpovědět jakékoliv všetečné otázky k tématu. Začátek akce je v 18 hodin na nádvoří kláštera, vstupné činí 100 korun.

Tachovský zámek pak nabídne speciální kostýmované prohlídky „Ve Vídeňském stylu“. Návštěvníci se přenesou do historie, kde se stanou hosty knížecí rodiny Windischgrätzů, kteří byli po více než 150 let spojeni se zámeckou budovou a celým tachovským panstvím. Čeká je zámecká prohlídka za doprovodu všech generací členů knížecí rodiny, oděných v prvotřídních dobových kostýmech. Postupně projdou všemi komnatami a pozornost bude věnována centru Rakouska-Uherské monarchie – tzn. císařské metropoli Vídni. Vždyť právě Vídeň byla pro šlechtické rodiny druhým domovem. A připraveno je toho pro návštěvníky mnohem více. „Prohlídky budou začínat po hodině od 18.00 do 22.00 hodin, kdy se půjde prohlídka naposledy. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zarezervovat si vstupenky na prohlídky předem v pokladně zámku, tel. 373 700 893, e-mail: info@tachovskyzamek.cz,“ vzkazuje po zkušenostech z minulých let, vedoucí správy zámku Petra Tikalová. Jednotné vstupné činí 190 Kč.