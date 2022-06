„Nebýt pandemie a s ní spojenými omezeními, jednalo by se o patnáctý ročník,“ poznamenala ředitelka Centra sociálních služeb Tachov, které domovy zřizuje, Lucie Báčová. Podle ní se na zábavné sportovní odpoledne senioři velmi těšili. Jako tradičně se akce zúčastnili také klienti z tachovských domovů Panoramy a Panenské, do soutěží se zapojilo i družstvo dětí z Dětského domova v Tachově.

Týmy si zahrály v obřím Člověče, nezlob se, jednotlivci se utkali v hodu balonem na koš, v Ruských kuželkách, nebo se míčkem trefovali „zajícovi do huby“. „Pár disciplín jsme letos kvůli horkému počasí vynechali, aby se našim klientům neudělalo nevolno. V předchozích ročnících senioři soutěžili například ještě v hodu gumovkou, nebo ve střelbě ze vzduchovky,“ poznamenala Báčová.

Nechybělo ani občerstvení v podobě grilovaných špekáčků, chlebíčků a koláče. Na všechny soutěžící, kteří se do sportovního dne zapojili, čekaly drobné výhry. Výherci, kteří se umístili na prvních třech příčkách, získali ještě diplom. Zasoutěžit si a především se pobavit přijela klientka tachovského domova Jindřiška Flíčková, která vyhrála první místo v disciplíně hodu míčkem do tlamy. „Z výhry mám samozřejmě radost. Nejvíce mě však těší, že se potkám s ostatními, je to pro mě hlavně společenská událost. Navíc, aby se člověk udržoval, musí se pravidelně pohybovat,“ řekla Deníku výherkyně.

Mladí včelaři si po celoroční práci se včelkami užili zábavné odpoledne

Celkové výsledky

Člověče, nezlob se

1. místo – DD Tachov

2. místo – DS Panenská

3. místo – DS Kurojedy 4. místo – DS Panorama

Hod tenisovým míčem do tlamy

1. místo - p. Flíčková Jindřiška (DS Panorama)

2. místo - p. Vravišová Emilia (DS Panorama)

3. místo – Banda Miroslav (DD Tachov)

Ruské kuželky

1. místo - p. Valašíková Vlasta (DS Kurojedy)

2. místo - p. Flíčková Jindřiška (DS Panorama)

3. místo - p. Kubín Josef (DS Panenská)

Házení kroužků

1. místo – p. Vravišová Emilia (DS Panorama)

2. místo - Banda Miroslav (DD Tachov)

3. místo - p. Igerská Anna (DS Panorama)

Hod do basketbalového koše

1. místo – Banda Miroslav (DD Tachov)

2. místo - p. Šíšová Ivana (DS Panorama)

3. místo – p. Brožová Libuše (DS Panenská)