„Snažíme se v rámci finančních možností pořizovat do školky pomůcky, které rozvíjejí dětem motoriku, smyslové vnímání a zároveň se jim líbí a baví je. Chtěli jsme zjistit, jaký názor na to mají rodiče,“ objasnila účel akce ředitelka mateřské školy Pavlína Tvrzová. „Jsou to moc pěkné věci, myslím, že bych si s nima vyhrála i já. Navíc tady jsme měli jedinečnou příležitost poměřit svoji bystrost s dětmi. Moc se mi to odpoledne líbilo,“ řekla jedna z maminek Vlaďka Hollá.

Nejmladší školáci bojovali o vítězství ve fotbalovém turnaji McDonald’s Cup