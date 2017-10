Hřbitov v Tachově získá novou cestu

Tachov – Až do poloviny listopadu se protáhnou práce, které v současné době pokračují na hlavním hřbitově v Tachově.

Ilustrační foto.Foto: Miroslav Kužela

„Město v letošním roce začalo opravovat vnitřní cestu od vstupní brány, od sídliště Rapotín. Pokračovat se bude směrem dolů k druhé vstupní bráně od hasičů,“ informovala vedoucí majetkoprávního odboru Městského úřadu Tachov Drahomíra Červinková. Cesta bude vysypána mlatovým pískem, okraje budou tvořit žulové kostky. Původně mělo být vše hotovo do Dušiček, zpožděná dodávka materiálu ale práce o několik dní prodlouží. Provoz hřbitova by to ale omezit nemělo.

Kromě cesty opravuje správce hřbitova, tedy město, také okolí studny, kde povrch bude zpevněn. „Budou zde i nové stojany na konve. Během opravy bude na zalévaní přistavěna vetší nádrž na čerpání vody, ve které se voda pravidelně doplňuje,“ uvedla dále Červinková.

Radnice má s tachovskými hřbitovy další plány. Opravovat by se měla například zeď v urnovém háji. A výrazné změny se dočká pietní prostor u hlavního kříže. Tam jsou totiž pohřbeny oběti náletu spojeneckého letectva z února 1945. Na místě se nachází ostatky 46 obětí náletu a město chce vybudovat pietu, kde budou uvedena i jména těchto obětí.