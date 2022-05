Poté, co se v roce 1825 stalo kladrubské panství majetkem Alfréda Windischgrätze I., došlo v pietním místě k mnoha změnám. Jeho syn Alfréd Windischgrätz II. nechal 135 rakví s ostatky mnichů a 3 opatů přemístit do dvou malých kobek na rajském dvoře. Následně došlo k úpravám do současné podoby knížecí rodové hrobky. Tímto stavebním zásahem bohužel všechny raně barokní konstrukce hrobky zanikly. Další problém působila přetrvávající vlhkost a dlouho trvalo, než se problém vyřešil. Celá přestavba byla zdárně dokončena roku 1886 a 22. července téhož roku došlo k slavnostnímu vysvěcení hrobky a pohřební kaple.

Ve stejném roce došlo i k přemístění rodinné hrobky Windischgrätzů z Tachova do Kladrub. V říjnu 1886 se vydal smuteční průvod s třinácti rakvemi vezenými na šesti pohřebních vozech na cestu z Tachova přes obce Tisová, Holostřevy a Benešovice do bývalého benediktinského kláštera v Kladrubech. Slavnostního uložení rakví do hrobky se kromě veškerého patronátního duchovenstva zúčastnil i tehdejší sbor dobrovolných hasičů, úředníci z tachovského a kladrubského panství, spolek veteránů ze Stříbra a mnoho dalších. Po uložení rakví do hrobky a závěrečné modlitbě byly klíče od rodinné hrobky Windischgrätzů předány do rukou zámeckému faráři, který byl knížetem jmenován správcem hrobky.

Po druhé světové válce byl majetek rodiny Windischgrätzů zkonfiskován. Hrobka ale zůstala zachována. Další významná událost se půdě benediktinského kláštera udála roku 1979, kdy byly ostatky mnichů vyzvednuty z kobek na rajském dvoře. Za vydatné pomoci historiků byly roztříděny a označeny. Těla, která se podařilo identifikovat, byla uložena do malých rakví, označena a následně byla uložena zpět do hrobky. Neidentifikované ostatky byly zpopelněny a jsou uložené v hrobce v urnách.

Do hrobky se vstupuje z prostoru kaple Všech svatých po schodišti zdobeném zábradlí se svícny s erbovními motivy. Pod schodištěm se nachází kovové dveře zdobené erbem Windischgrätzů a monogramem W. Dveřmi se vstupuje do vlastní hrobky.

Hrobka je veřejnosti celoročně nepřístupná, kaple nad hrobkou bývá otevřena jednou do roka v rámci celorepublikové akce Noc kostelů. Návštěvníci zde mohou vidět pomník v podobě sarkofágu a stuhy ze smutečních věnců, které jsou vystavené na svícnech po stěnách kaple. V současné době je hrobka stejně jako celý objekt kláštera ve správě NPÚ a jedná se o chráněnou památku.