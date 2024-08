Deníku přiblížil hudební formaci kapelník Julek Velký, který hraje na bicí a také zpívá.

Vaše skupina působí od roku 2023, co čtyři chlapy vedlo k tomu dát se dohromady a začít muzicírovat? Odkud jste?

Známe se roky, s Vendou Šollarem jsem kdysi hrával ve skupině Čágo Band. Důvodů, proč skupina zanikla bylo mnoho, ale jak šel čas, začalo se nám po pořádných zábavách zase stýskat. Nejvíc asi nejstaršímu z nás, Vendovi, který nás obvolal s tím, že bychom si mohli zase společně čas od času zahrát dřív než umřeme (smích). S Honzou Piskáčkem jsme taky kdysi hrávali, takže slovo dalo slovo a jdeme do toho. Chvíli nám trvalo sehnat basáka, ale nakonec se na inzerát přihlásil Robert a je fakt dobrej. Bydlíme různě po celém okrese i ještě kousek za, scházíme se ve zkušebně v Plané. Měli jsme ještě zpěvačku, ale už při zkouškách se objevily problémy s hlasivkama, přidaly se další, takže to raději zabalila. Dášo i tak dík, že jsi do toho byla ochotná s námi jít, ale chápeme, že zdraví je přednější.

Proč jste si vybrali zrovna hudbu šedesátých až osmdesátých let? Můžete čtenářům přiblížit, co od vás mohou slyšet? Souvisí s tím i název skupiny UNI BAND?

Hudba 60. až 80. let nám ukazuje zručnost muzikantů, melodičnost, skladby mají skvělou rytmiku. A to je právě to, co máme všichni rádi. Proto jsme se dohodli, že právě tuto hudbu chceme dělat. Slyšet od nás mohou lidé například Bee Gees, Ozzy Osbourne, Smokie, Chrise Normana, Elo, Beatles, Elvise Presleyho či Status Quo a nejen to. Některé zpíváme v originální verzi a u některých máme český text, kdy jsem ho přeložil z originálu a upravil tak, aby byl zpívatelný. Ale v repertoáru máme i české hity od Zicha, Taxmenů, Pilarové, Gotta nebo třeba Schellingera … Snažíme se trošku vybočit z úplné klasiky a spíš zavzpomínat na dávno zapomenuté pecky. Žánrově se sice snažíme co nejvíce udržet popík, ale hrajeme jak je jasné z výčtu repertoáru i rock and roll, swing a trochu i country. Odtud se bere ten název kapely, na který jste se ptala, UNI je prostě univerzál.

Svoji vlastní tvorbu tedy máte nebo hrajete jen převzaté písničky?

Jak už jsem řekl, hrajeme zatím jen převzaté skladby. Já i kytarista máme nějaké ty vlastní skladby, ale jsou zatím v šuplíku, myslím si, že je na ně ještě čas . Nejdříve je potřeba začít konečně hrát veřejně a pak teprve zkusit experimentovat s vlastními skladbami.

Jaké byly začátky? Kdo je hlavou kapely?

Jak jsme začínali? No samozřejmě, že Olympic byl vlastně jednou z prvních kapel, kterou jsme zkoušeli, pak Katapult a další a další . Ale uvědomili jsme si, že tudy pro nás cesta nevede . Dali jsme se na rokec, a bylo to. Každému z nás se v této oblasti zalíbilo. Já jsem studovaný muzikant, klávesista také, kytarista jakbysmet a basista, ten hraje z partitury . Zpívám já, Honza a Bobeš, tak říkáme Robertovi. No a kapelníkem jsem se vlastně nevím proč, ale stal já (smích).

Čeká vás první veřejné vystoupení. Kde to bude?

Máme velkou radost, že nám hodili lano kamarádi ze stříbrské kapely Explozet Rock. Budeme jim dělat předkapelu na návsi v Bdeněvsi 14. září. Takže tímto rovnou zvu každého, kdo chce vidět, jak to umí rozbalit nejen mladí kluci ( pozn. Autora - Explozet ), ale i ti starší . Hrajeme od 16 do 18 hodin. Moc děkuju taky panu starostovi Bdeněvsi, že nám tuto šanci dal. Připravujeme se poctivě, tak snad to nebude propadák. Držte nám palce.



Jaké máte další plány, čeho byste rádi dosáhli?

Plány do budoucna? Jééé, tak to je otázka za milion. Chtěl bych, a je to nejen moje přání, ale i ostatních z kapely, aby se o nás vědělo a abychom mohli čas od času zahrát lidem pro dobrou náladu, k tanci, ke zpěvu. Nemusíme mít pro sebe pódium na celé odpoledne nebo večer, stačí nám hrát jako předkapela. Bigbíťákům nijak neuškodíme. A když to nepůjde, tak se prostě nezblázníme, ale zkusili jsme to, a to je hlavní. Muzikanti jsou dříči kultury a díky nim je hezčí a přívětivější . Je jedno, jakou hudbu hrají, lépe či hůře , ale dávají do ní kus sebe a to pak posílají lidem . Pro muzikanta je největší odměnou nejen honorář ( ale o tom to až tak není ), ale i spokojený divák, posluchač, tanečník. Všech hudebníků si velice vážím, protože ať studovaný nebo laik odvádí stejnou práci. Jde bavit lidi, vlastně jde do práce. A jak víme, bavit lidi je hodně těžké řemeslo.