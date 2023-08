Čtvrtek 24. srpna nabídne návštěvníkům malé vesničky Dubec nedaleko Třemešné hned několik nevšedních zážitků. Do tamního opraveného kostela Archanděla Michaela zavítá jeden z koncertů hudebního festivalu Hudební léto Borska. Od 18 hodin v historickém architektonickém skvostu zahraje Duo Consolazione ve složení Karel Valtr na flauto traverzo a Jan Tuláček na klasicistní kytaru.

Hudební léto Borska zavítá do Dubce | Video: Deník/Monika Šavlová

O svatostánek se stará sdružení dubeckých obyvatel Dubec sobě. Kostel Archanděla Michaela byl vybudován v roce 1748 na náklady rodu Löwensteinů, díky sdružení prochází postupnou obnovou a restaurátorskými pracemi a patří mezi kulturní památky naší republiky. Zajímavostí je, že pět věcí ze samotného vybavení kostela bylo také zařazeno mezi kulturní památky, patří mezi ně například oltář nebo kazatelna. Návštěvníci si tak v jeho prostorách užijí nejen nádhernou hudbu, ale naskytne se jim navíc možnost na vlastní oči vidět hned šest historických unikátů v jednom místě.

Pokud budete mít více času, neváhejte a do Dubce vyrazte o něco dříve před začátkem koncertu a dopřejte si procházku po celé obci. Tato vesnička skutečně stojí za váš čas, tamní prostředí mnohé překvapí upraveností a nejrůznějšími drobnými zajímavostmi, jako jsou například nevšedně namalovaná okna na jednom z domů či zajímavé kování do sklepa. Minout nemůžete opravenou a do podoby cca před 150 lety uvedenou roubenku. Zde těsně v jejím sousedství na návštěvníky čeká příjemné posezení v pergole Želví zahrádky. Okénko bistra se otvírá ve 14 hodin a nabídne občerstvení včetně vynikající zmrzliny, na kterou prý od otevření areálu dojíždějí milovníci chlazené dobroty z širokého okolí. Pokud bude počasí přát, je zde možno za určitých podmínek vidět živé želvy, a to i přesto, že želví expozice nejsou ještě zcela dobudovány a na místě se stále pracuje.

