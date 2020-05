Skladby od W. A. Mozarta nebo Bedřicha Smetany zahráli Milan Muzikář, který hrál na fagot, Veronika Faglicová, první hobojistka a Petr Michalec, první klarinetista.

V souladu s vládními opatřeními hráli muzikanti pro své publikum venku. U nemocnice Svaté Anny se jejich hudba nesla posluchačům od úpatí kostela sv. Anny, kde bylo příhodné a viditelné místo. V domě s pečovatelskou službou v Bohušově ulici zahráli ve vnitřním atriu penzionu a v domě s pečovatelskou službou ve Smetanově ulici pod okny domu - přímo v parku. Klienti i personál těchto zařízení byli velmi potěšeni. Všechna tři vystoupení se velmi vydařila, nechyběl velký potlesk a všichni zúčastnění byli rádi, že koncert mohli zprostředkovat.

Kulturu nezastavíš

"S uspořádáním akce nás v úterý 5. května oslovila Markéta Monsportová z Mariánských Lázní, která se nechala inspirovat manifestem #kulturunezastavis a společně se třemi hudebníky uspořádali první koncert v domovech pro seniory v Mariánských Lázních. Slovo dalo slovo a o dva dny později zahrálo hudební trio v Plané," informovali organizátoři.

Velké poděkování

"Ač se to nezdá, aby se celá akce povedla, zasloužilo se o ní několik dalších lidí, kterým děkuji za aktivní přístup, ale i vstřícné a rychlé jednání. Jedná se zejména o paní starostku Martinu Němečkovou, vedení nemocnice Svaté Anny a ředitelku domů s pečovatelskou službou, kteří o akci informovali své zaměstnance a klienty. Komu ale nejvíce děkuji a bez koho by se to vůbec neobešlo, je iniciátor celé akce paní Monsportová a příležitostné hudební trio ve složení Milan Muzikář, Veronika Faglicová a Petr Michalec," uvedla za organizátory Petra Tomášková z odboru kultury v Plané.

Odbor kultury