Od středy je uzavřena jedna třída ve školce v Soběslavově ulici. Třídy musely být uzavřeny z rozhodnutí Krajské hygienické stanice. Zavřena je také celá mateřinka v Palackého ulici.

Třídy Tučňáků a Delfínků ve školce Přístavní by měly být uzavřeny do 18. prosince, několik dní předtím musí děti podstoupit testy na covid-19, mobilní laboratoř přijede 14. prosince. Jak informovalo město na svých stránkách, v Soběslavově a Palackého jsou příčinou pozitivní testy u pedagogů.

Řadě rodičů dětí ze stříbrských školek se nelíbí, že děti musí absolvovat testy. Na facebookovém profilu města se okolo toho rozhořela diskuse s desítkami příspěvků. Vedení města proto zjišťovalo další možnosti přímo na Krajské hygienické stanici. Ta má v nouzovém stavu plnou pravomoc nařídit odběry. "Všechny dotčené děti jsou již nahlášeny v systému pro odběr vzorků. Do Stříbra přijede bioptická laboratoř, která provádí u dětí do 12 let stěry z krku," uvedl starosta Martin Záhoř.

Mnozí rodiče se v diskusi pozastavují právě nad tím, že pro děti by byly stěry z nosu bolestivé. "Stěry z krku jsou mnohem šetrnější," doplnil starosta a dodal, že rodiče mají rovněž možnost, že celá rodina zůstane doma v karanténě. Tuto možnost si ale musí projednat přímo s hygienickou stanicí.