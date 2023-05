FOTO, VIDEO: Na své nejmenší nezapomněli v mnoha obcích a městech Tachovska. Na oslavu jejich svátku pro ně přichystali nejrůznější akce plné dobrodružství, her, zábavy a také malých drobností na památku.

Den dětí oslavili i v Kladrubech na Tachovsku. | Video: Deník/Monika Šavlová

Indiánský dětský den připravil pro své nejmenší spolek Stonožky ze Stráže a stejnou myšlenku měli také v Prostiboři. Indiány se to tak na Tachovsku jen hemžilo. Ve Stráži se zábavného odpoledne zúčastnilo přes 70 dětí. „Dětský den jsme zahájili ukázkou strážských dětských hasičů, kteří nám předvedli, jak hasiči zasahují při bouřce. Rozřezali strom, řídili dopravu, ošetřili raněného, ale hlavně ‚uhasili dům‘, který zapálil blesk. Veliké poděkování patří paní Andree Nohové, která malovala dětem na obličeje. Šlo jí to velice rychle od ruky a děti byly spokojené,“ uvedla jedna z organizátorek, členka Stonožek, Kateřina Šlehoberová. „Dneska bylo v okolí fakt hodně akcí, ale my měli jasno a rozhodně to stálo za to. Stonožky, moc, moc, moc děkujeme za nádherné odpoledne. Ono zabavit dětičky různých věkových kategorií není jednoduché, ale vy to prostě umíte. Dnešní den to zase potvrdil. Jste úžasný tým,“ vzkázala Stonožkám jedna z maminek Laďka Antošová.

V Prostiboři vše vypuklo s úderem 14. hodiny, kdy se tlupa indiánů sešla u zdejšího rybníčku. Děti i dospělí si společně užili indiánské hry, dobrodružství zažila děcka v indiánském šestnáctiboji. Plížení, indiánská kosmetika, šifrování, stopování, lov bizona, ale i výroba hudebního nástroje, to je jen malý výčet z úkolů, které děti plnily. Správný indián musí umět vyrobit totem, ale i lapač snů. Prostibořští dokázali, že jsou správný jednotný kmen, a na plácku během odpoledne vyrostl nádherný totem, jehož výroba patřila asi k největším zážitkům. „Je skutečně nádherný, děti jsou opravdu šikovné,“ radovala se z něj starostka obce Barbora Nováková. Na ohni upečené chlebové placky chutnaly všem přítomným. „Mňam, to je fakt dobrota,“ olizoval si prstíky malý Jonáš Peckert.

A veselo bylo rovněž v neděli 28. května na plácku v Kostelní ulici v Kladrubech. Spousta stanovišť, na nichž připravily úkoly a zábavu pro nejmenší téměř všechny spolky města včetně dobrovolných hasičů, přilákala děti nejen z Kladrub, ale i spádových obcí a okolí. Skákací hrad, foukání obřích bublin, míčové hry, lovení lodiček, zdobení perníčků, malování na obličej a stánky s občerstvením nadchly nejen děti, ale i rodiče.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V Benešovicích si užili pohodičku při hraní her, tanečcích a další soutěžích, děti si také smlsly na připravených pohárech. „Počasí jako malované, děti šikovné a hodné, úžasné tety a strejdové, kteří mají 1 s kytičkou za nádhernou akci. Děkujeme Kájovi Veřtatovi a všem sponzorům a hlavně celému týmu, že nás v tom nenechali, je radost s vámi dělat akce,“ chválí všechny starostka obce Lada Rambousková.