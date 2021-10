Česká republika v současnosti zaujímá až 85. místo ve světovém žebříčku "Ženy v národních parlamentech" (Women in national parliaments) s 22,5 % zastoupením političek v Poslanecké sněmovně a s 16 % v Senátu.

Nejmladším zástupcem kraje se v roce 2017 stala podnikatelka Barbora Kořanová (ANO, tehdy 33 let), nejstarší Miloslava Rutová (ANO, tehdy 69 let), která obhájila poslanecký mandát. Věkový průměr všech zvolených poslanců v kraji byl 47,4 roku.

Občané Plzeňského kraje do parlamentu před čtyřmi lety poslali jedenáct poslanců: pět za ANO, dva za ODS a po jednom za ČSSD, KSČM, Piráty a SPD. Dostali se do sněmovny v pořadí, v jakém kandidovali, pouze Martin Baxa (ODS) "poskočil" díky kroužkování na první místo kandidátky ODS.

Pokud jde o volební účast, svůj hlas v Plzeňském kraji do urny vhodilo 59,91 % z 456 299 registrovaných voličů. Co se okresů týká, nejméně voličů (52,72 %) se volit vydalo na Tachovsku, nejvíce na Klatovsku (61,76 %).

Jedenáct tváří ze šesti různých stran. Tak vypadalo nové složení zákonodárců z Plzeňského kraje v roce 2017. Šest z nich bylo ve Sněmovně nováčkem. Plzeňský kraj měl z celé republiky, po Karlovarském kraji, druhé nejvyšší procentuální zastoupení žen zvolených do Sněmovny.

Trhne tentokrát Plzeňský kraj rekord v nejvyšším procentuálním zastoupení žen ve Sněmovně? V roce 2017 jich měl z jedenácti zvolených poslanců pět, skončil druhý za svým sousedem, Karlovarským krajem. A kolik let bylo při minulých sněmovních volbách nejstarším a nejmladším kandidátům a kolik jim je letos? Jaká byla volební účast? I to si můžete připomenout společně s námi. A v interaktivní mapě uvidíte, jak hlasovali lidé ve vašem nejbližším okolí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.