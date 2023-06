Zavařovací sklenice mohou hospodyňky pomalu začít chystat, jahody budou

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Ani letos se nemusí hospodyňky bát, že by neměly jahody na zavařování, zamrazování či jen na přípravu čerstvých pamlsků. Samosběr jahod na plantážích v Bezděkově, kde se jahody pěstují a sbírají už pěknou řádku let, by měl začít v druhé polovině června.

Jahody dozrávají, zanedlouho se plantáže v Bezděkově otevřou k samosběru. | Foto: Deník/Monika Šavlová