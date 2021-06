První vlaštovkou, přestože pořád ještě koncernovou, bylo dovádění talentované sedmnáctileté jezdkyně s nově pořízeným ´tréninká-čem´ Audi A3.

Ale to ještě rozhodně nebyla ta pravá ´bomba´…

Ta přišla až v nedávných dnech, kdy se zrodil zásadní přestup do nové disciplíny, ve které se u Jáji mohou naplno projevit zděděné geny po otci Josefovi…

„Jelikož pandemie znemožnila veškeré závodění a sportovní aktivity, a možností, kde se svézt, nebylo tolik, tak se nám naskytla možnost být nápomocní při stavbě závodního areálu, v němž byla i skvělá možnost tréninku. Při budování této trati je velice nápomocen Daniel Zelenka, a ten má dlouholeté zkušenosti se závoděním na čtyřkolce. Byl součástí týmu pro Rallye Dakar a odjezdil už nespočet závodů po světě. No, a on mi umožnil trénování na speciálu upraveném na závody Dakar a Baja značky Can-Am,“ objasňuje zrod myšlenky změny disciplíny Jája Míková.

Její jezdecký styl, dravost a nebojácnost se totiž zkušenému offroadistovi natolik zalíbily, že mladé závodnici nabídl mnohem víc, než jen občasné tréninkové ježdění.

„Daniel je jako trenér velice zdatný a hodně jsem se díky němu naučila. Vzhledem k tomu, že se mu můj styl jízdy líbil, jsem dostala nabídku být součástí jeho týmu a startovat na offroadových závodech. Teď se řeší, na kterých budu moci být jako jezdec a kde jako navigátor. Tím jsme také začali řešit celkové jezdecké vybavení pro mě, co vše budu potřebovat, a zjišťujeme, že to bude velice finance náročné. Finanční prostředky, které jsme obdrželi, jsme již k těmto účelům využili a snažíme se získat další podporu. Momentálně se rozhodlo, že se vůz kompletně zrenovuje, aby byl připraven na sezonu, a to znamená rozebrat ho komplet do šroubku a zase to celé poskládat plus všechny poškozené díly vyměnit, aby bylo vozidlo stoprocentně připravené. Je to pro mě velká výzva a nová zkušenost a jsem hrozně moc ráda, že mám tak velkou podporu také od rodiny a přátel,“ děkuje všem Jája Míková.