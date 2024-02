O tom, že mlsat se dá i zdravě se přesvědčili školáci ze Základní školy v Konstantinových Lázních. V rámci projektového týdne na téma Zdravé mlsání se vypravili do Bezdružic za tamním cukrářem Jakubem Barnou.

V rámci projektu Zdravé mlsání se školáci z Konstantinových Lázní sešli s bezdružickým cukrářem. | Foto: ZŠ Konstantinovy Lázně

S podnikatelem se školáci sešli v Domě U Haranta. „Pan Barna dětem povyprávěl o historii cukrařiny vlastně od pravěku až po současnost. Přidal informace o moderních technologiích a receptech. Vysvětlil, jak se dají nahradit cukry, jak péct bez lepku, co vůbec lepek znamená. Zároveň se nechal slyšet, že on sám raději používá ingredience z domácích zdrojů, domácí vajíčka či ovoce. Děti taky upozornil, že ani takovéto mlsání se nemá přehánět," řekla ředitelka školy Alena Kaľavská. „Děti především zaujalo povídání o jeho osobních cukrářských zkušenostech včetně popisu toho, co všechno obnáší podnikání," popsala.

Školáci celou dobu napjatě poslouchali, ale pravdou zůstává, že největší radost měli z možnosti si vlastnoručně ozdobit a následně sníst sladký košíček – cupcake. „Bylo to zajímavé, ale nejlepší byl ten cupcake," řekla žákyně 2. třídy Karin Havlíková.

„Tento způsob výuky se dětem samozřejmě moc líbí. Důležité však je, že jim tak v hlavách zůstává spousta informací, což je účelem našich projektů. Díky patří i pracovníkům MAS Český Západ, kteří nám pomohli akci zorganizovat," dodala závěrem Alena Kaľavská.