Jako dítě rozhodně nepatřila Michaela Kafková z Plané jako většina jejích vrstevníků mezi pořádkumilovné. Dneska je úklid jejím každodenním jobem, je majitelkou malé firmy Mydlinka – úklidové práce, a dodávat prostorům čistotu a lesk ji doslova baví.

Michaela Kafková se nebála pustit do podnikání. Dnes je majitelkou malé úklidové firmy a práce ji hrozně baví. | Foto: Deník/Monika Šavlová

„Z mého pokojíčku dříve mamka občas rostla,“ směje se Michaela. S přibývajícím věkem ale pochopila, že to s ní maminka myslí dobře, když chce, aby měla svůj pokoj uklizený, nicméně nijak úklid nepřeháněla. Vystudovala obor operátor skladování, ale práce ji nenaplňovala, chtěla být nezávislá, řídit si život sama, ale nevěděla, jak vzít věci do svých rukou. Psal se rok 2021 a Míšina sestřenice, která má tři děti, ji jako již několikrát předtím požádala o pomoc s úklidem domácnosti. A byla to právě ona sestřenice, která Míše vnukla myšlenku. „Proč si nezaložíš firmu na úklid, když tě nebaví makat v kanceláři,“ pronesla tehdy. A mladé ženě se nápad zalíbil. Přestože si přátelé klepali na čelo, že chce začít podnikat v době, kdy byla ještě platná nejrůznější coronovirová opatření, nevzdala se. Rozhodila sítě, zjišťovala na internetu, jaký je o úklidové práce zájem, poptávala se po známých a kamarádech, u správců bytových domů.

K vlastnímu překvapení zjistila, že na Tachovsku je v této oblasti služeb díra na trhu. Sem tam někomu ze známých uklidila byt a nadšení majitelé ji začali doporučovat dál. A lidé se začali ozývat, senioři, maminky na mateřské dovolené. „Nakonec jsem si zařídila živnostenský list, nakoupila vysavač, tepovač, mopy a další potřeby. A musela jsem také pořídit větší auto, kam by se všechno vybavení vešlo,“ popisuje začátky podnikání drobná blondýnka. Ta už má k sobě dvě příležitostné pomocnice, aby zvládla pokrýt poptávku. „Věřím, že nás časem bude více, ale už jsem hodně opatrná. Za tři roky podnikání jsem měla řadu lidí na výpomoc, ale zjistila jsem, že nejsem s jejich prací spokojená, často jim šlo jen o to, aby dostali výplatu než aby odváděli pořádnou práci. Zažila jsem v tomto směru mnoho zklamání,“ netají komplikace Michaela. „Snažím se vybudovat seriózní firmu, kde je základem dobře odvedená práce. Záleží mi na pověsti firmy,“ má jasno podnikatelka. Ta podniká především na Tachovsku, kde se setkává s pozitivní zpětnou vazbou, ale má za sebou i nepříjemnou zkušenost z doby, kdy zabrousila na Mariánskolázeňsko. „Konkurence se mi snažila pomlouvat, nebylo to moc příjemné, ale ustála jsem to,“ říká.

Cena práce se odvíjí od toho, co zákazník po Michaele požaduje. Na základě vzneseného požadavku pak Michaela udělá malou kalkulaci a od toho se vyvíjí další spolupráce. Tepuje koberce, myje okna, vytírá, vydrhne troubu, lednici, vyžehlí prádlo a mnoho dalšího. „Ale neperu,“ upřesňuje Michaela s tím, že za dobu svého působení už má nasmlouvanou celou řadu pravidelných úklidů a k nim pak dle časových možností přibírá nové zakázky. V letních měsících je velký zájem o tepování koberců a mytí oken, nezastaví se před Vánoci. Přesto trochu ubrala nohu z plynu. „Pracovala jsem ze začátku kolem 12 hodin denně, ale byla jsem strašně unavená. Tak jsem si musela udělat jasno v hlavě, abych vše zvládala aniž bych se hroutila, a měla čas také na sebe,“ přiznává. Kromě běžných úklidových prací je možno ji najmout také na kompletní úklid bytu či domu po rekonstrukci anebo třeba před prodejem. Pro firmy uklízí kanceláře a sociální zařízení, ale nevěnuje se úklidu výrobních hal. Díky poctivé dobře odvedené práci se pomalu začínají vracet prvotně vynaložené náklady.

Přestože se věnuje úklidu a měla by počítat s lecčím, prozatím se nesetkala s vysloveně odpudivým místem. „Nejnáročnějším úklidem byl asi malý byt, který nám dal ale skutečně zabrat. Majitelka byla stará paní, která měla byt zaplněný až po strop nejrůznějšími předměty, co nakupovala na levných eshopech. K tomu zřejmě roky nic nevyhodila, ač věci již evidentně neplnily svůj účel. Tam tedy tehdy byla skutečně cítit zatuchlina, byla tam jen dvě malinká okna a nejspíš se otvírala zcela výjimečně. Z toho bytu jsme vynosily více jak tunu odpadu,“ vzpomíná.

„Těší mě pochvalné komentáře, které lidé píší k mým příspěvkům na sociálních sítích. Jsou pro mne hnacím motorem a doufám, že budou přibývat další spokojení zákazníci,“ doufá mladá podnikatelka.