Letos v červenci bude muzeum v provozu již čtvrt století. S myšlenkou jeho založení přišel Jan Teplík v polovině devadesátých let minulého století, kdy i ve spolupráci s horníky a vedením města zakládal spolek. „Tehdy jsem si uvědomil, že ve chvíli, kdy horníci vytěží, z dolů odejdou, jámy se zasypou, se nikdo o této činnosti nemusí nic dozvědět. Chtěl jsem, aby budoucí generace byla informovaná,“ vysvětlil myšlenku vybudování muzea Teplík.

Zřízení se však ve svých začátcích neobešlo bez problémů. Horníci šetřili každou korunu. „Vše jsme vybudovali dobrovolně. Město přispělo kolem tří set tisíc, od sponzorů jsme dostali zlevněné tvárnice nebo dlažbu,“ popsal Teplík. Postupně pak také museli rozšiřovat sbírku exponátů, vyrobili si vlastní suvenýry, mince či pohlednice. „Do expozice přispěl i náš kamarád geolog a sběratel, obohatil sbírku minerály. Naše muzeum je tedy výsledkem kolektivní práce, horníci přece vždy drží pospolu,“ dodal s úsměvem Teplík, který sám jako horník fáral na Dyleni.

„Do dolů jsem chtěl jít po vojně původně jen na rok, abych si vydělal peníze. Systém však vyžadoval podepsat smlouvu na tři roky. Začal jsem v dole na Zadním Chodově, poté se přesunul na Dyleň. Po třech letech jsem se ženil, potřebovali jsme se ženou byt, takže jsem se upsal na dalších pět let. Dělal jsem v podstatě vše. Překopy, komíny, hloubení. Dělníka v podzemí. Byl jsem pomocník lamače, poté lamač, předák a střelmistr,“ přiblížil část své hornické minulosti Teplík s tím, že nakonec v dole fáral přes třináct let. Vydržel by možná i déle, kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu, po kterém oslepl na jedno oko. „Udeřil jsem kladivem, do oka se mi dostala zrníčka suti, měl jsem krvácení do pravého oka, na nějž jsem oslepl,“ vysvětlil s tím, že poté odešel do invalidního důchodu.

Nyní se těší z průvodcovství, rozdává informace jak českým, tak i zahraničním turistům.