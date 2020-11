Většina jeho přátel se o jeho skonu dozvěděla v neděli, kdy marně čekali na textovou zprávu v mobilu. „Měl rád život, lidi, humor, mnoha lidem se dostal do srdíčka. I mně. Spousta přátel se smála v neděli jeho vtipům v poledne, které pravidelně odesílal smskou k zasmání u oběda s dodatkem, a koukej přijít na tu slivovičku. Teď v neděli už sms nikomu nepřišla,“ zavzpomínala Martina Sihelská ze Stříbra.

Pravidelně se v Jánem Považancem setkával také bývalý starosta Stříbra a senátor Miroslav Nenutil. „Znal jsem ho přes čtyřicet let. Učil jsem jeho dvojčata a také jsem se s ním pravidelně potkával na veřejných akcích Obce Slovákov, kde byl jedním z jejích představitelů,“ řekl Deníku.

Jak Nenutil dodal, nezapomenutelné byly Jankovy halušky a guláš.

Podle starosty Stříbra Martina Záhoře byl veřejný život Jána Považance pro město přínosem. „Velice jsme si ho vážili, ve městě spojoval komunitu Slováků a Čechů a celá jeho činnost, kdy organizoval různé společenské akce, byla pro město určitě přínosem. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ uvedl Deníku stříbrský starosta.

Ján Považanec se narodil na Slovensku, ale v Česku žil šest desítek let. Původem byl z okresu Žiar nad Hronom a do Čech ho zavála služba důstojníka československé armády, kde sloužil jako pyrotechnik. Do Stříbra přišel kolem roku 1975, žil zde se svou ženou Pavlínkou.

V roce 2003 založil Obec Slovákov, která připravovala různé akce pro celé rodiny, například Den dětí, mikulášské nadílky, výlety a podobně. Akce byly určeny nejen obyvatelům slovenského původu, ale všem. Považanec o těchto akcích posílal pravidelně referáty i fotografie do Tachovského deníku.