"Vzhledem k nouzovému stavu v České republice město Tachov informuje spoluobčany, že letošní mobilní svoz nebezpečného, velkoobjemového, železného odpadu a elektrozařízení proběhne až v měsíci září, pokud to všeobecné podmínky dovolí," potvrdila Deníku vedoucí majetkoprávního odboru města Drahomíra Červinková. Jak dodala, všichni občané budou o případném konání mobilního sběru a jeho termínu včas informováni zasláním letáků do poštovních schránek, zveřejněním na městských stránkách nebo v tisku.

Mobilní sběr se konal pravidelně v květnu, obyvatelé měli možnost odevzdat svůj nebezpečný, velkoobjemový a podobný odpad (většinou se jednalo o nábytek, elektroniku, zbytky barev a podobně) do velkého kontejneru, který byl přivezen přímo do jejich ulice.

Pokud se někdo potřebuje podobného odpadu zbavit, má možnost ve sběrném dvoře ve Vilémovské ulici, který je od začátku dubna opět v provozu. Otevřeno je každý všední den od 10 do 17 hodin, v sobotu má sběrný dvůr otevřeno od 9 do 16 hodin. V souvislosti s opatřeními, která v současné době panují, je přísnější režim také ve sběrném dvoře. Vjezd do areálu je povolen vždy jen jednomu vozidlu, zákazníci jsou povinni dodržovat minimální odstup, obyvatelé nemají přístup do pracovní buňky obsluhy, nutné je také dodržovat veškerá hygienická nařízení.