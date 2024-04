Příchod jara oživuje zámecký park v Boru, kde se probouzí příroda k životu. Pozorovat lze první květy a stromy před rozkvětem, lokalita doslova láká ke krátké procházce

Zámecký park v Boru se začíná oblékat do jarního kabátu | Video: Deník/Monika Šavlová

Jaro je znát už i v zámeckém parku v Boru. Nádherné stromy často s kmeny tak silnými, že by je jen těžko obejmuli dva dospělí muži, sice ještě nejsou oděny do zeleného šatu z listí, ale pohled na ně vás uchvátí. Košaté koruny často se zajímavě rostlými větvemi zaujmou snad každého návštěvníka. A na své si přijdou také milovníci jarní květeny. Narazíte na několik druhů sasanek, ladoněk a kvést začínají také některé keře a stromy hned pod zámkem. Nechybí ani obyvatelé místních rybníků, kachny doslova vyhlíží procházející obyvatele doufaje, že jim přistane něco dobrého do zobáku. S chutí se pak vyhřívají na slunci na březích Zámeckého rybníka.