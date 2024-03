Vítejte dalšího dílu Podcastu Deníku speciál: Solární energie. Ve čtyřdílném speciálu je pokaždé naším hostem Ing. Jaroslav Rada, majitel společnosti Česká síť. Zatímco v předchozích dílech náš host hovořil hlavně o energetické koncepci pro rodinné domy, chyty, chalupy, tentokrát jsme se zaměřili na koncepce pro firmy.

Jaroslav Rada: Fotovoltaika je skvělé řešení pro všechny firmy | Video: Antonín Hříbal

Jak dobře naplánovat velikost solární elektrárny pro různé typy firem z hlediska spotřeby energie a jak se rozhodnout pro správou baterii? A hrozí nám blackout?Toto i mnoho dalšího prozradil v aktuálním dílu podcastu host Jaroslav Rada.

Jaroslav Rada: Fotovoltaika je skvělé řešení pro všechny firmyZdroj: Deník/Antonín Hříbal

„U těch firem je fajn, že majitelé jsou většinou rozumní. Nejlépe se jedná s ekonomem, ten se totiž vždy zajímá hlavně o ten finální výsledek, tedy kolik to ušetří a kdy se ta investice vrátí. Náročnější je jednání v případě, že jde o technika, které většinou nezajímá až tak ta ekonomická stránka věci, ale spíš kudy povedeme kabely, kde bude rozvaděč a tak podobně,“ říká Jaroslav Rada, majitel společnosti Česká síť.

A kolik je prvotní investice? „V případě firem se začínáme bavit o částkách od tří set tisíc až po desítky či stovky milionů. Důležitá je vždy návratnost té dané investice. Pokud má zákazník nárok na dotaci, tak se bavíme většinou o době přibližně pět, až šest let. Vždy se to dá spočítat na základě aktuálních cen energií, “ pokračuje Jaroslav Rada s tím, že je důležité, aby postavená elektrárna co nejvíce kopírovala spotřebu konkrétní firmy. Pak je totiž návratnost nejrychlejší a efektivita nejvyšší.

Co přesně znamená pojem termální baterie? A jak lze schovat přebytek energie ze slunce z léta až do zimy? Poslechněte si v tomto podcastu. V příštím, závěrečném díle speciálu o solární energetice se podíváme na tak zvané ostrovní systémy.