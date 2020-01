Tu představuje také v malém muzeu v Chodové Plané. Právě venkovská muzea podle svých vlastních slov upřednostňuje.

Proč dáváte přednost právě takovým muzeím?

Já mám více rád malá venkovská muzea. I tam žije mnoho lidí, kteří chtějí jít za kulturou a mají také právo vidět různé výstavy a historii všeobecně, stejně tak, jako je tomu ve větších městech. Navíc, sám jsem v loňském roce jedno takové malé muzeum založil, a to v Chodové Plané.

Co tedy v Černošíně návštěvníci uvidí?

Přivezl jsem tam jen nepatrnou část své soukromé sbírky, tedy dobové módy a doplňků. Já původně sbíral panenky a na ně jsem šil také dobové šaty, ale časem jsem začal sbírat právě i oděvy na dospělé.

Je na výstavě nějaký kousek, který je obzvláště něčím zajímavý?

Ano, jistě, já bych třeba připomenul viktoriánské šaty z roku 1870 až 1880 a pak třeba večerní šaty z doby edvardovské, tak zvané průmyslové revoluce. To jsou šaty zhruba z roku 1906 a jsou ušité z krémového hedvábí a černého tylu, který je celý pošit flitry a korálky. Podobné šaty jste mohli vidět například ve filmu Titanic, nebo z českých filmů ve Švejkovi.

Jak dlouho schraňujete takové poklady?

Není to tak dlouho, já se sběratelství věnuji teprve tři roky, i když je tedy pravda, že nějaké věci mám i po babičce nebo rodičích. Co hlavně sbírám, a to právě snad už celý život, to jsou vánoční ozdoby, to je ten hlavní koníček. A pak následuje to ostatní – panenky, porcelán, oděvy, módní doplňky, parfémy, šperky a další historické kousky.

Vystavujete ještě i na dalších místech, než v Chodové Plané a v Černošíně?

Ano, mám na letošek domluvené tři výstavy. Jedna je třeba zajímavá tím, že se soustřeďuje na téma století svatby, takže tam budou představeny svatební šaty a doplňky z roku 1920 až do letošního roku 2020. Tam bude vidět, jak se svatební šperky a doplňky během let měnily. A nejen to, mám i staré šperkovnice, kočárky, škapulíře, dózy, je toho moc. Klidně se přijeďte podívat, největší expozici mám v Chodové Plané, kde jsem každý víkend odpoledne.