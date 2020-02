Týden co týden se senioři pravidelně schází v Tachově v klubu důchodců, který funguje už tři desetiletí.

Je to naše radost, říkají důchodci a pravidelně hrají karty | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Usedají za stoly, připraví si malé občerstvení, a krom karetních her si vypráví. „Jezdí k nám i z Tisové a Nového Sedliště. Nechtějí doma sedět sami, mají rádi společnost a mezi námi se cítí šťastní,“ říká za klubové členy Marie Trávníčková a usměvavě poukazuje, že v klubu jsou samé ženy jediný muž. Nejstarší ženě je devadesát tři let. „Hlavně si pokecáme, a když je pěkné počasí, tak i vyrážíme na výlety, třeba do solné jeskyně do Mariánských Lázní.“ Občas společně zajdou na oběd.