Podobně na situaci nahlíží i starosta Tachova Petr Vrána, kde rovněž o obdobné vyhlášce zatím neuvažují. Přijetí podobné vyhlášky by bylo podle něj velice problematické. „K tomuto tématu neexistuje žádný judikát, není se o co opřít. U takové vyhlášky hrozí prakticky nulová vymahatelnost. Když to řeknu lidově, tak někdo si jde zakouřit, než přijede městská policie, on už nekouří a co bude dělat? Nic. Zbytečný výjezd, který stojí peníze. Je to za mě prostě holý nesmysl,“ okomentoval zákaz Vrána.

Ani starosta Domažlic Stanislav Antoš o podobném kroku neuvažuje. „Především si musíme uvědomit, že každý zákaz vyžaduje i kontrolu a stanovení sankcí. Osobně jsem odpůrcem stanovování dalších zákazů, než kolik se jich na nás skrze nejrůznější zákony neustále valí. Na druhou stranu očekávám od sousedů ohleduplnost a v případě překročení obvyklé zátěže vzájemnou domluvu mezi nájemníky. Byty totiž nejsou jen městské, ale i soukromé, případně družstevní,“ řekl Antoš.

Proti zákazu kouření na balkonech je i klatovský starosta Rudolf Salvetr. „Příště bychom tam třeba mohli zakázat pít slazené nápoje či kávu,“ poznamenal.

Jako nesmysl označují zlínský zákaz i obyvatelé měst. „Za mě to absolutně nemá logiku. Zakázat lidem nekouřit v městských bytech a všichni ostatní mohou běžně. To už je skoro jako diskriminace a jen proto, že se to někomu nelíbí. Každý má něco, co se druhému nelíbí, ale to neznamená, že to hned všem zakážu. Hrozný, kam může stěžování některých lidí vést. Jsem ráda, že starostové zde o něčem takovém ani nepřemýšlí,“ řekla Klatovanka Pavlína Dolejší.