Poslední ze série plaveckého závodu Přimdský delfín se konal ve středu 26. dubna v přimdském bazénu.

Plavecký závod nakonec o bod vyhrálo družstvo dětí z Boru. | Foto: se svolením Petr Šperka

V soutěži družstev závodil vždy jeden chlapec a jedna dívka z jednotlivých ročníků školy, a to od 1. do 9. třídy. Závodů se tentokrát zúčastnila pouze družstva z Boru a Přimdy. Dle slov ředitelky Základní školy v Přimdě Marcely Husákové se všichni snažili vydat ze sebe to nejlepší, některé rozplavby byly velmi vyrovnané. Jeden z přimdských plavců závod vzdal kvůli křeči v ruce, a tak nakonec rozdílem jediného bodu zvítězili plavci z Boru a odvezli si vytoužený pohár.

„Poděkování patří všem plavcům, jejich doprovodu a pracovníkům bazénu, kteří měli bezpečí plavců na starosti,“ řekla Marcela Husáková na konci závodu.

