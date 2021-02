Deník na návštěvěZdroj: Deník

V čele této dívčí taneční skupiny stojí Veronika Merglová. „Skupina 11Stars vznikla v roce 2016, kdy jsem vedla nejdříve taneční kroužek v Černošíně, který byl smíšený. Postupně se z kroužku stával uzavřený kruh, který jsme ve finále nazvali taneční skupinou. Název skupiny vznikl po jednom velmi náročném, ale úspěšném tréninku, kdy děvčata šla do šatny a po cestě zvolala Jó, jsme hvězdyyy! A odtud tedy 11Stars,“ popsala vedoucí historii skupiny.

Scénickému tanci se Veronika věnuje od mateřské školky. Začínala na ZUŠ pod vedením Ireny André. „Tanec pro mě znamená život, energii a sílu. Je úžasné být tanečník, choreograf i trenér. Člověk zažije tanec z mnoha různých úhlů. A to nadšení, naplnění a energie, která proudí skrz děti je k nezaplacení.“

Skupinu 11Stars tvoří 11 děvčat od 9 do 13 let. Trénují dvakrát týdně. „Nyní členky nepřibíráme, protože máme plný stav, ale pokud by zájem byl, tak je možné mi napsat zprávu na číslo 608 225 575,“ dodala vedoucí.

Pod jejím vedením se děti naučí, jak sama řekla, naslouchat svému tělu a pracovat s ním. Umí přenést myšlenky a pocity do pohybu. Také se naučí disciplíně a týmovosti. Ta je pro skupinový tanec důležitá.

Jedenáctka hvězd z Černošína přivezla z různých soutěží řadu medailí. Zlaté, stříbrné i bronzové medaile. „Většinou se nám povede ze soutěže odjet s medailí, ale největší úspěch je radost z tance. Radost z toho, že holky dochází na tréninky, tančí samostatně, vymýšlí choreografie, věnují se i mladším tanečnicím, které učím.“

Skupina pořádá i vlastní akce, v roce 2017 uspořádala Benefiční taneční večer, jehož výtěžek pomohl rodině Směšných z Ostrovců s pořízením speciálně upraveného vozu pro jejich syna Filípka. Velký úspěch zaznamenal v roce 2019 Taneční večer pod širým nebem v Černošíně.

Současná situace poznamenala i 11Stars. „Momentálně bohužel netrénujeme. Děvčata se věnují tanci individuálně doma. Někdy mi přistanou i nějaká videa a nahrávky jejich snažení, což je úžasné. Celkově je ta situace velice nepříjemná a nepříznivá, jelikož děti pohyb potřebují. Bojím se, aby současné uvěznění ve virtuálním světě neznamenalo konec pohybových aktivit úplně,“ posteskla si vedoucí skupiny.

Vedle scénického tance vypěstovala Veronika Merglová u některých svých svěřenek také lásku k dalšímu tanci, který se stal rovněž oficiálním sportem. Je to pole dance, tedy akrobacie na tyči. „Je to fyzicky velmi náročná disciplína, ale děvčata jsou zapálená a některá už mají svoji tyč i doma a trénují samostatně. Naše děvčata se už také vyjela se svým Pole dancovým vystoupením do Plzně a do Staňkova, kde zatančila divákům, kterým se vystoupení velmi líbilo a holky si vysloužily zasloužený potlesk a pochvaly,“ uvedla Veronika.