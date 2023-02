Jako ke psovi se ke své družce, s níž má dvě malé děti, choval Aladar T. ze Sokolovska. Zbil ji, a ač byla zraněná, musela absolvovat „výcvik“. „Následně jí půl hodiny dával povely sedni, lehni, vstaň, sedni, vstaň,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně. Dodala, že Aladar T. partnerku opakovaně bil rukou, ale třeba i trubkou od vysavače a házel po ní různé věci včetně dětské postýlky. Jednou jí dokonce vyhrožoval, že vyhodí z okna miminko, neboť ho vzbudilo pláčem. Neudělal to, ale matku dítěte kvůli pláči holčičky zbil tak, že skončila v rukou lékařů. Soudní líčení se vleče už několik let, definitivní verdikt dosud nepadl.

Doslova peklo na zemi prožila učitelka, která si vzala svého bývalého žáka. Martin H. ji na šumavské samotě dlouhé roky týral. Její dceru, kterou měla z prvního manželství, od dětství zneužíval. Muž obě ženy týral fyzicky i psychicky. Bil je, zakazoval jim stýkat se s přáteli, neměly přístup k penězům, musely se mu plně podvolit. Mladší z žen soudu řekla, že nakonec se dostala do fáze, kdy raději přetrpěla vynucený desetiminutový sex, než by si celý den nechala nadávat a byla bita. Násilník byl odsouzen na čtyři a půl roku vězení.

Kopance, úkoly, nucené braní drog kvůli sexu. Muž surově týral manželku

Čtyři roky snášela domácí násilí máma tří dětí ze severu Plzeňska. Partner Martin R. ji surově bil, a to i pěstmi, opakovaně musela vyhledat lékařskou pomoc. Zakazoval jí navštěvovat rodinu, kamarády, chodit do společnosti. Vyhrožoval, že ji zabije. Vše vyvrcholilo v den, kdy se domů vrátil silně opilý a na ženu zaútočil. „Začal mě zběsile mlátit. Myslela jsem, že je to můj konec. Křičela jsem o pomoc,“ líčila.

Zachránil ji tehdy soused. „Slyšel jsem rány, volání o pomoc a pláč dětí. Vzal jsem do ruky násadu od krumpáče a šel tam. Zabouchal jsem na dveře, ale nikdo neotvíral. Tak jsem je vykopl. Viděl jsem, jak Martin R. klečí na ženě a mlátí ji. Vedle stálo jedno z dětí a brečelo. Přimáčkl jsem Martina R. rukou ke zdi a ptal se ho, zda mu přijde normální mlátit mámu tří dětí,“ popsal zachránce, jemuž agresor poté prorazil lebku. Soud ho poslal za mříže na čtyři roky.

Okamžiky plné hrůzy zažila i partnerka Vladimíra D., která s ním bydlela na různých místech, zejména na Domažlicku. Muž ji podle obžaloby dlouhodobě surově týral, urážel a znásilňoval. Když například při vynuceném análním sexu krvácela a křičela bolestí, přikryl jí hlavu polštářem, aby nebyla slyšet mimo byt. Jednou ji odvezl do lesa, kde si přes její odpor vynutil sex, jindy jí držel pistoli u hlavy a vyhrožoval, že ji zabije, když promluví o jeho kšeftech s drogami. I jeho poslal soud do vězení, a to nejen za týrání, ale i další skutky.

Týral družku i její dceru, rozhodl soud. Majitel minipivovaru dostal podmínku