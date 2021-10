Další střecha v Kladrubech je ale před dokončením "Na tři etapy opravujeme střechu bývalého špitálu. Tady nás dotací z havarijního fondu podpořilo Ministerstvo kultury, dotaci jsme obdrželi takém od Plzeňského kraje. V letošním roce střechu dokončíme a v dalších letech bychom chtěli pokračovat na interiérech objektu," uvedla starostka . Město by po dokončení rekonstrukce chtělo objekt využít pro základní uměleckou školu.

"Opravu střechy jídelny a tělocvičny už máme v plánu delší dobu. Na střeše nevyhovující povrch, který by potřeboval nahradit jiným. Kvůli opravě je ale nezbytné demontovat fotovoltaické články," řekla Deníku starostka města Hana Floriánová. Jak dodala, na vyhlášenou veřejnou zakázku se žádná firma nepřihlásila, radnice proto musí vyhlásit další a plánuje opravu na příští rok. "Všechno zbrzdil covid a opatření s ním související, firmy jsou zaneprázdněné, proto musíme celý projekt posunout," dodala starostka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.