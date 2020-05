Tak nějak vypadají volné chvíle Martina Kohouta z Plané, který se sice vyučil zámečníkem, ale ke dřevu má celý život blíž. Na zahradě si pak může postavit ze svých modelů dřevěných chaloupek celou vesničku.

Proč jste začal stavět miniatury domečků?

Modelařina mě bavila už od dětství. Vyrostl jsem na časopisech ABC, kde každé číslo nabízelo nějaký papírový model, který jsem okamžitě sestavil. Navíc už za mého dětství se daly sehnat různé plastové modely, takže jsem sháněl a skládal. Pak přišla vojna, rodina a měl jsem jiné starosti. Mým snem od dětství bylo a stále je, i když se mi to asi nesplní, postavit si někde u lesa vlastní srub a v něm žít. No, a jak jsem se postupem času vrátil k trampování, což byla a je moje srdeční záležitost, napadlo mne, že to, co na vandrech vídám, bych mohl i ve zmenšeném podání vyrobit. Prostě si splnit sen alespoň ve zmenšeném vydání. A tak jsem asi před osmi lety, kdy jsem byl v delší pracovní neschopnosti, začal s tvorbou modelů nejrůznějších roubenek. Našel jsem tehdy na zahradě pár špalíků, hranolků a už to šlo tak nějak samo.

Kde čerpáte nápady a inspiraci?

Pokud dělám dárek pro své přátele, většinou to stylizuji podle nich. Pro kamaráda Páju jsem udělal osadu Havranů, jednak je to parodie na jeho příjmení a jednak vím, že je to tramp stejně jako já, a také rád posedává u ohýnku. A tak to bylo i v několika dalších případech, kdy jsem se rozhodl, že svoje přátele při různých příležitostech obdaruji speciálním vlastnoručně vyrobeným dárkem. Například pro svého bratra a švagrovou jsem vyrobil Kohoutovnu. Jinak je mojí velkou inspirací právě příroda a zážitky z mých výšlapů, jak už jsem zmínil. Hodně mě bavila výroba modelu hradu Gutštejn. Při jednom trampovém víkendu jsem si nafotil z tabule u zříceniny obrázek, jak dle historiků hrad vypadal, ale přidal jsem i trochu svojí fantazie a podle toho jsem pak vytvořil maketu. Bohužel, hrad se mi později při stěhování rozbil, ale uvažuju o tom, že udělám další a lepší model. Ale nejdříve chci vyrobit překvapení pro svého kamaráda do Německa a pak mám v hlavě kompletní vodní mlýn včetně funkčního kola, osvětlení a kouřícího komínu. Měl jsem i nabídky vyrobit domeček za peníze na zakázku, ale to jsem odmítl. Dělám to pro radost sobě i druhým, a tak to zůstane.

Kde sháníte materiál a na kolik vyjde takový domeček?

Začátky byly skoro komické. Dřívka a prkýnka sehnat nebyl problém, ale kde vzít materiál na střechy jsem dlouho nevěděl. A pak jsem dostal nápad, že ideální by byla dřevěná míchátka na kávu z automatů. A tak jsem sbíral ta. Přiznávám, že někdy jsem si k jedné kávě u automatu vzal i pět, šest míchátek. Kamarádi se mi kvůli tomu dodnes smějí. Dneska už vše objednávám přes internet, jak balíky míchátek, tak balíky rovných hranolků. Když nepočítám čas, a ten se opravdu počítat nedá, vychází domeček kolem pěti set korun. Snažím se udělat i interiéry, takže jsou v mých domcích krby, kamna, postele i stolky. A záležet si dávám na krovech střech, které se celé dají sejmout, aby se právě dalo nahlédnout do místností. Ale záleží mi i na venkovní vizáži, takže se snažím i trámy opracovat nožem tak, aby to vypadalo, že jsou otesány sekerou, jako jsem viděl na skutečných srubech.

Jak dlouho trvá stavba jedné miniatury??

Hraji si s tím hlavně v zimních měsících, podle toho, jak mám směny v práci a dle počasí, je to tak dva až tři měsíce. Záleží taky na velikosti stavby.

Co vás ještě baví, máte nějakého dalšího koníčka? A co vás třeba trápí?

Sbírám staré zapalovače, nedávno se mi podařilo navázat kontakt s pánem z Přibyslavi, který má sbírku více než třiceti tisíc kousků. Rád bych se za ním v brzké době vypravil. Jinak krom trampování rád samozřejmě v rámci bezpečnosti prozkoumávám staré štoly a v přírodě objevuji nová, pro mne neznámá místa. Rozebírat chování některých lidí v přírodě nemá cenu, ale co mne trápí poměrně dost, je to, že se mi nepodařilo obnovit modelářský kroužek při základní škole v Plané. Bohužel, dnešní děti nemají absolutně zájem, takže z toho sešlo.

Výstava zatím nebyla, nebránil byste se jí?

Už jsme o tom mluvili s kamarádem dráteníkem, že k jeho výstavě bych přidal i pár svých domků. U mne by se jednalo o minivýstavu, jak už jsem řekl, většina exponátů byla po dokončení obratem rozdána. U sebe mám asi šest staveb, možná by se mi podařilo nějakou ještě vypůjčit od obdarovaných kamarádů z okolí, ale to mi nepřijde slušné, je o to žádat. Nicméně kdyby nějaké malé muzeum mělo zájem mých pár domečků vystavit, myslím, že bychom se mohli dohodnout.