Zařízení má teď novou jídelnu včetně sociálního zázemí a vybavení. „Školku opravujeme postupně podle našich finančních možností a podle možností dotační podpory,“ řekl Deníku starosta Karel Týzl a dodal, že postupná rekonstrukce začala přibližně před pěti lety novou fasádou, výměnou oken a dveří. Postupně obec rekonstruovala také sociální zařízení pro děti, kotelnu, rozvodné sítě.

„Stav jídelny, která se nachází v hospodářském objektu areálu mateřské školy, byl už letitým problémem. Prostory byly v původním stavu ze sedmdesátých let,“ uvedl dále starosta.

Protože školka zajišťuje stravování i pro základní školu a dům s pečovatelskou službou, rozhodlo se vedení obce jídelnu zcela rekonstruovat. Celá část má nové inženýrské sítě, nové je rovněž sociální zařízení a výdej jídel. „Stavební práce stály 650 tisíc korun, nové vybavení přišlo na sto tisíc korun. Plzeňský kraj nám poskytl dotaci ve výši 200 tisíc korun,“ doplnil.

Největším soustem podle Týzla ale bude rekonstrukce kuchyně, do které by se obec chtěla pustit v příštím roce. „I když se do kuchyně pořizovalo modernější vybavení, celkově je zastaralá, včetně některých technologií. Snad se nám příští rok podaří kuchyni opravit, ale přípravy jsou mnohem náročnější,“ uvedl starosta.