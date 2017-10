Jiří Grygar přátelsky vyprávěl o rudolfínském astronomovi i současné vědě.

Kynžvart – Zcela zaplněný sál zámku Kynžvart naslouchal poutavému vyprávění největšího českého popularizátora vědy. Astrofyzik přiblížil dobu slavného astronoma Johannese Keplera, jehož nejvzácnější astronomické knihy jsou právě vystaveny na zámku. Ty si po besedě mohli návštěvníci prohlédnout.

Akce se konala v rámci projektu Rok renesanční šlechty. „Dnešní večer je vyvrcholením tohoto cyklu a jsem velmi rád, že naše pozvání přijal doktor Jiří Grygar,“ řekl kastelán zámku Ondřej Cink s tím, že právě dílo Johannese Keplera je součástí zámecké knihovny.

Také autor přednášky přivezl několik svých knih, jednou z nich byla kniha pojednávající o udílení cen Bludný balvan za pavědecké názory. „To, co se dnes děje, je špatné. Třeba internet, tam si může kdokoli cokoli napsat a někdy jsou to vědecké nesmysly. Další lidé to čtou a dokonce se podle toho snaží chovat, no je to děs běs,“ řekl Jiří Grygar a dodal, že už začátkem devadesátých let proto založili Český klub skeptiků Sysifos.



Hlavní program se nesl v duchu přísně vědeckém, ale s přednesem pro laiky. Popularizátor vědy přiblížil dobu před čtyřmi sty lety, kdy Johannes Kepler pobýval v Praze a poukázal i na zákony, které rudolfínský astronom zformuloval.

Matematické vzorce a poučky staré čtyři století popisují zákonitosti pohybů planet kolem Slunce. „Přesto inženýři současné kosmonautiky se musí tyto zákony naučit a pak se jimi řídit, jinak by všechny ty umělé satelity Země, družice, nám spadly na hlavu,“ poukázal astrofyzik Grygar. Dodal, že jako pocta mistru Keplerovi jsou po něm pojmenovány krátery na Měsíci i Marsu, také jedna z planetek nese jeho jméno a v současné době kolem Země obíhá družice Kepler, která má největší zásluhu na objevování planet mimo sluneční soustavu.



Jedenaosmdesátiletý vědec zakončil besedu autogramiádou a rozhovory. Zajímavostí je, že stále jezdí na kole. „Ano musím i trénovat, abych pak ujel každoroční Ebicykl,“ řekl Deníku. Příští rok už půjde o 35. ročník cyklistického putování od hvězdárny ke hvězdárně, jež pořádají a účastní se ho astronomové profesionálové i amatéři. „A stále jezdím na legendárním kole Favorit, na kterém jsem jel kdysi z Prahy do Bratislavy na natáčení seriálu Okna vesmíru dokořán,“ podotkl popularizátor vědy.



Dnes už desátým rokem spolupracuje na projektu mezinárodní spolupráce pro výzkum kosmického záření extrémně vysokých energií v observatoři Pierra Augera v Argentině.