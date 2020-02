Velkoplošné zemědělství a používání chemikálií spolu se změnou zástavby ve městech i na vsích má za následek úbytek hmyzu, tedy potravy pro jiřičky. Jiřičku obecnou vyhlásila Česká společnost ornitologická (ČSO) ptákem letošního roku. Pravidelně tak činí od roku 1992, kdy prvním ptákem roku byla příbuzná jiřičky, vlaštovka obecná.

Jde spolu s čápy o posly jara. „I když první přilétají vlaštovky, teprve po nich dorazí jiřičky,“ říká tachovský ornitolog Karel Machač a upozorňuje, že ve městech a obcích, kde běžně hnízdily, jim ubývá příležitostí si hnízda postavit. „Je to například umisťováním různých zábran ke stavbě hnízd, nebo i instalace plastových oken, kdy na plastu pro ně není možné hnízdo postavit.“ A nejen to „K tomu se přidává i další, poměrně nový trend – shazování jiřiččích hnízd v obavách z hromadícího se trusu pod nimi. Přitom stačí pod hnízdo umístit podložku, která trus zachytí,“uvádí Lukáš Viktora, odborník ČSO na ochranu ptáků v zástavbě. Jiřičky se ale rády vrací tam, kde dříve už zahnízdily. Díky kroužkování ornitologové vědí, že se jiřičky věrně vracejí. „Na hnízdiště jiřičky přilétají na přelomu dubna a května, s prvními z nich se můžeme setkat kolem svátku svatého Jiří 24. dubna. Buď využívají staré hnízdo, anebo, pokud nemohou, staví nové z bláta a slin. Umisťují ho vždy na vnější zdi budov, nejčastěji pod římsy, do okenních nik nebo zapuštěných lodžií,“ říká Viktora.

Vítaný soused spořádá obrovské množství hmyzu

Přes úbytek hnízdních příležitostí má Tachovsko několik míst, kde se jiřičky objeví každé jaro a to v hojném počtu. „Přímo v Tachově je veliká kolonie v místě takzvaného Centrumu. Asi po stovce hnízd jsem napočítal v Novém Dvoře, Tisové i v Kurojedech,“ popisuje ornitolog Machač a poukazuje, že takové počty jiřiček pak spořádají obrovské množství pro lidi tolik obtížného hmyzu.

Mnozí mají jiřičky za vítané sousedy. „Mám v kuchyni z každé strany okna jedno hnízdo. Chtěla jsem ho na podzim shodit, ale když tady už jednou zahnízdily, stavěly by hnízdo po příletu znovu. Až přiletí, vezmu jen průhlednou potravinovou folii, namočím okno a nalepím folii. Není to ani poznat, že tam je a vidět je přes ni taky,“ svěřuje se Jarmila Šulková.

Michaela Červenková z Třemešného říká, že u nich na okně jiřičky nejsou. „Ale na budově CHKO v Přimdě to bývalo rodeo. Stavěly si hnízda u oken a ze židle se dalo nahlížet do hnízd. Jsou neúnavné v péči o děti v hnízdě a jejich švitoření je krásně letní. Stejně jako hvízdání rorýsů. Tak ať je jiřičkám dobře!“

Na západ Čech se jiřičky budou z Afriky vracet asi za dva měsíce. Ornitologové zatím neví, kde přesně v Africe zimují. „Víme, že jiřička při cestě do zimovišť překonává Saharu, ale kam až doletí, to je záhadou, kterou řeší odborníci napříč celým kontinentem. Navzdory desítkám tisíc kroužků, umístěným na opeřené jiřiččí nohy, se nám dosud ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary,“ vysvětluje Lukáš Viktora.

Na stavbě hnízda pak pracují oba partneři společně. Je to precizní stavba s hmotností okolo poloviny kilogramu, složená přibližně z tisícovky slisovaných a slinami pospojovaných kousků bláta. Stavba hnízda trvá 10–14 dní podle počasí a dostupnosti materiálu. V rámci republiky kolísá počet jiřiček mezi 600 000–1 200 000 párů.

Jiřička obecná (Delichon urbicum) je velikosti menšího vrabce, o trochu menší než vlaštovka. Ocas je mělce vykrojený, chybí protažená krajní rýdovací pera, typická pro vlaštovku.



Hnízda ničit, je zakázáno zákonem



Kromě úmyslného odchytu a usmrcování patří mezi zakázané činnosti i poškozování, ničení a odstraňování hnízd. Je přitom zcela lhostejno, kde se hnízdo nachází a zda je v daný moment obsazeno. Neměli bychom tedy svévolně odstraňovat ani neobsazená hnízda na podzim po vyhnízdění, ať už jsou umístěna na stromě, v křoví, na balkoně paneláku nebo uvnitř ve stáji či v garáži.