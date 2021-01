Když se ohlédnete zpátky, splnila práce na radnici vaše očekávání? Šla jste vůbec do té funkce s nějakým očekáváním?

Vždycky jdete s očekáváním. Jestli to splnilo, to je těžké říct…

Nebo se zeptám jinak. Máte z té práce, nemyslím ze svých výsledků, ale celkově z působení na radnici, dobrý pocit?

Mám. Když se něco nedaří, člověk je z toho smutný. Pak ale přijde věc, která se povede a máte z toho radost. A hlavně, mě to prostě baví. A když se něco povede pro lidi udělat a mám z toho radost, je to pro mě naplnění.

Je za to období, kdy jste ve funkci, projekt, z něhož byste měla mimořádně dobrý pocit?

Občas bylo náročné dotáhnout různé komplikované směny nebo prodeje pozemků. Když se to pak povedlo a dopracovali jsme se k výsledku z obou stran, domluvili jsme se, to je pěkný pocit. No a velká akce, která se povedla, bylo vybudování pečovatelských bytů, které jsme nedávno dokončili. Ale je toho ještě mnohem víc. Namátkou se mi teď vybaví třeba dráha s umělým povrchem na hřišti.

A opačně. Něco, co jste předpokládala, že půjde snadno a zatím se nedaří. Našlo by se něco takového?

Myslela jsem si, že když se budu chovat slušně k lidem a budu chtít pro ně dobře, že to ocení. Tak to prostě v životě pokaždé není.

Stýská se vám po vaší původní profesi ve školství?

Stýskalo se mi hodně. Ale teď mne tahle práce natolik semlela, že už o tom tolik nepřemýšlím. Ale vždycky říkám, že se jednou vrátím. Volby jsou volby, ať si lidé vyberou a starostka obce, to není doživotní funkce. Tak si říkám, že jednou se k těm dětičkám vrátím.