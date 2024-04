Jízdárna Světce, perla historické architektury, získala titul Památka roku 2023. Tento architektonický klenot, který byl kdysi na pokraji zániku, dnes opět září díky mnohaleté rekonstrukci.

Jízdárna Světce u Tachova | Video: Deník/Monika Šavlová

Památkou roku 2023 byla vyhlášena Jízdárna Světce, která prošla v posledních třiadvaceti letech náročnou rekonstrukcí. Zakladatel generál Alfréd I. Windischgrätz by tak opět mohl být pyšný na to, jak skvělá práce byla na budově odvedena. Vítězství v soutěži, kterou založilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, si odnesla z kategorie velké obnovy nad 2 miliony korun.

Cenu převzal ve čtvrtek 11. dubna ve Vysokém Mýtě místostarosta města Tachov Jan Straka. „Na začátku málokdo věřil, že by se památka mohla zachránit, o to větší radost máme, že se to podařilo a ještě získala tak prestižní ocenění,“ řekl Deníku Straka. „Zásluhu na jeho zisku má i kastelán Pavel Voltr, který umí provádět nezapomenutelným způsobem. Jeden z hodnotitelů mi zmiňoval, že prohlídka před třemi lety byla skvělá.“ neopomněl Straka přiznat zásluhy člověku, který je s jízdárnou spjat už po mnoho let, a který ji v roli průvodce nyní perfektně prezentuje návštěvníkům.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Monumentální historický skvost byl po mnohaleté rekonstrukci slavnostně otevřen 21. března letošního roku a jen o Velikonocích ho navštívilo více jak šest stovek návštěvníků. Vystavěn byl v letech 1858 – 1861 Alfrédem I. Windischgrätzem, ustájit se zde dalo až 24 koní a jízdárna byla tehdy obdivována celou Evropou. Přesto však ve 20. století hrozilo, že dojde k její demolici. Zachránilo ji město Tachov, které se ji v roce 1997 převzalo do vlastnictví. V roce 2000 začala být opravována a její rekonstrukce skončila na podzim roku 2023, za tu dobu se ve vedení města vystřídalo osm zastupitelstev a desítky úředníků. Při pracích na objektu pak stovky řemeslníků. Při slavnostním otevření v březnu vyslovil ve své řeči starosta města Tachov Petr Vrána přání, aby získala pevné místo na mapě. „Je to klenot a chceme, aby se s ní každý Tachovan identifikoval,“ řekl o unikátním historickém skvostu při schůzce se studenty města.

Druhé místo v soutěži získala rekonstrukce bývalého Wenkeova obchodního domu v Jaroměři, v němž dnes sídlí městské muzeum, na třetím se umístila renovace zámecké oranžerie v Letohradě.